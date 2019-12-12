12 декабря День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Издание «Москва-Баку» побеседовало с ближайшими соратниками Гейдара Алиева, которые занимались вопросами его безопасности или здоровья.

Александр Бородкин, личный врач Гейдара Алиева:

О знакомстве с Гейдаром Алиевым

-Как мы познакомились с Гейдаром Алиевым. Вызывает меня главный врач нашей больницы и говорит, что меня назначили лечащим врачом Гейдара Алиевича. Это был февраль 1987 года. Через несколько дней меня вызвали в Кремль в кабинет к Гейдару Алиеву, меня представили и мы с ним побеседовали. Первое, что было им сказано, это: «Вы должны следить за моими детьми и внуками. Это для вас основная задача”. Я попытался возразить и сказать, что я не педиатр, на что получил ответ: «Все равно, вы мой лечащий врач, вы должны все это делать». Через две недели мы улетели в командировку в Волгоград и меня там удивила его работоспособность. Целый день – с утра и до семи, восьми вечера он был на ногах – переезды, беседы, знакомство с предприятиями. И везде он внимательно выслушивал тех людей, которые, даже по дороге, к нему обращались. Жители могли подойти к нему, а он отвечал, то есть не отказывался от общения.

И все эти дни он на меня посматривал, видимо, присматривался. Я все эти дни был рядом. Это была наша первая совместная поездка. Потом наступили текущие дни. Я звонил, узнавал, когда надо подъехать. За это время я познакомился с его дочерью Севиль, сыном Ильхамом. Начинал входить в круг своих обязанностей.

О хобби Гейдара Алиева

Он много читал, рисовал. В основном чтение, конечно, он знал хорошо литературу, русскую литературу, искусство. Мог цитировать Пушкина, Лермонтова. Высокообразованный человек.

О масштабе политика

Политиков такого масштаба или совсем нет, или мало. Сравнить его с кем-либо трудно. Гейдар Алиев давал совершенно четкий анализ обстановке.

Игорь Простяков, заместитель председателя Бюро Совета министров СССР по социальному развитию:

-Я был заместителем председателя Бюро Совета министров СССР по социальному развитию, когда его на тот момент возглавлял Гейдар Алиев, как первый заместитель председателя Совета министров СССР и член политбюро ЦК КПСС.

Я хотел бы рассказать несколько вещей, которые, наверное, раскроют стороны Гейдара Алиева. Я считаю, что с этой точки зрения очень важно понимать две принципиальные вещи – это какой была обстановка в стране и каким был Гейдар Алиев в этой обстановке. Я всегда говорил, что мне в жизни чертовки повезло, поскольку я был близок с Гейдаром Алиевым.

Что самое главное – в тот период, когда он был в Москве первым замом в 1982 – 1987 гг. было очень непростое время. С одной стороны тогда в СССР приехали пять американских сенаторов и признали, что Советский Союз – это сверхдержава – и по обороноспособности, и по другим вещам. С другой стороны, тогда возникли санкции в отношении СССР. ФРГ ввела санкции на поставку труб.

У Гейдара Алиева была удивительная одаренность. Будучи первым секретарем он умудрился настолько развить экономику Азербайджана, что было только две республики в Советском Союзе – Белоруссия и Азербайджан, которые были не дотационны. Более того, обе эти республики еще финансировали Советский Союз, в частности, армию. Его отличали удивительная честность и порядочность. Он всегда во главу угла ставил человека.

Он был очень одаренным человеком. Представьте, быть представителем власти военной, силовой, потом быть в Центральном комитете КПСС и заниматься экономикой. Ведь это совершенно разные вещи. Когда его назначили – то назначили на такие участки, которые особенно нуждались в развитии. Это прежде всего транспорт. То, что БАМ строили и другое – ведь все это очень успешно сделали и как быстро строили – я просто поражался.

Потом это решение социальных проблем. И надо здесь понимать, что социальные проблемы к тому времени были очень остры, потому что надо понимать, как СССР развивался, когда все уничтожено после войны. Жилищные вопросы, легкой промышленности, территориального развития – все это возложили на него.

Не допустил бы развала СССР

-Этот вопрос долго передо мной стоял, но я постепенно нашел на него вопрос. Почему при таких удачных подходах Гейдара Алиева и когда он работал в Азербайджане, и в Москве, почему произошло так, что его начали теснить. И я сейчас некоторые вещи буду давать в сопоставлении. Вот пришел Михаил Горбачев. Вы знаете, я первый раз когда встретился с Горбачевым, это было заседание комиссии политбюро по развитию сельского хозяйства на семилетний период. Возглавлял комиссию Косыгин, сидел там еще Байбаков – председатель Госплана РСФСР и он говорит об одной цифре, которую можно выделить на развитие сельского хозяйства на семь лет, министр сельского хозяйства Месяц просит другую цифру, потом еще третью цифру называют. Потом в конце Косыгин говорит, обращаясь к Горбачеву, которого на тот момент назначили секретарем по сельскому хозяйству: «Ну а ты что скажешь?» И Горбачев: «Как бы я, Алексей Николаевич, поступил на вашем месте. Один говорит одну цифру, другой – другую. А разрыв в миллиарды. Я поступил бы по-научному. Я бы сложил эти цифры, которые были здесь названы тремя людьми, и разделил бы на три». В этот момент я посмотрел на Косыгина, его передернуло и он сказал: «Вот когда ты будешь на моем месте, тогда ты, наверное, так управлять и будешь». Для сравнения. О Гейдаре Алиеве. С Гейдаром Алиевичем мы знали, что надо готовить увеличение строительства жилья и мы с ним подумали и поняли, чего не хватает, куда срочно нужно вкладывать деньги. В батареи в квартиры. И начали принимать соответствующее решение. То есть для сравнения – подход «по-научному» Михаила Горбачева и Гейдара Алиева, который конкретно считал, все просчитывал, он понимал, что чтобы какой-то вопрос решить, все надо до копейки знать, что сколько стоит и надо технологии знать. Гейдар Алиевич интересовался всем – что называется «влезал» в процесс, в технологию. И это его резко отличало.

В этот момент стала появляться фигура Ельцина. Сначала в одном качестве, потом в другом. Его назначили зампредседателя Госстроя СССР. И его сделали одновременно министром, а министр выше председателя Госстроя. И второе – ему дали 12 помощников. Ему практически давали возможность работать на развал Советского Союза. И давал этому «зеленый свет» Горбачев. Ельцин никогда не ходил на заседания. Почему я так подробно говорю об этом. Потому что эта ситуация ярко отражает две тенденции, две силы – Гейдар Алиев и Михаил Горбачев. Гейдар Алиев мог встать во главе государства и, конечно, он тогда бы все это зажал, сломал эти тенденции разрушения СССР. Он бы не допустил развала Советского Союза. Когда пошла тенденция развала СССР, тем кто хотел это сделать, нужно было любыми путями освободиться от Гейдара Алиева. Поэтому и начались его гонения. Вот один из примеров такого гонения, мы, Бюро Совета министров по социальному развитию подготовило постановление по изменению условий малого бизнеса, легкой промышленности. И я специально ездил в Латвию, в Эстонию согласовывал с директорами предприятий, подключили науку. Все это отрабатывали до мелочевки. И потом Гейдар Алиев внес это на заседание Правительства. И что вы думаете? Отклонили. Сослались на то, что там нет цифр, сколько вот эта отрасль будет производить в таком-то году и так далее. Это был настолько фактор элементарной подлости. Еще одно, что отличало Гейдара Алиева – он вкалывал, по вечерам, если надо – то и ночам. Он всего себя отдавал работе. И я повторю и хочу подчеркнуть это, если бы Гейдар Алиевич остался – развала Советского Союза не произошло бы.

Виктор Немушков, заместитель начальника личной охраны члена политбюро Гейдара Алиева (c января 1983 по май 1988 г.):

-Я бы не сказал, что с ним было тяжело работать, с одной стороны. Потому что на это надо смотреть с двух сторон. Ведь нужно было учитывать, откуда он вышел. Он же был председателем КГБ Азербайджана. И как оперативный работник он многие вещи очень хорошо понимал, может быть даже лучше нас. Поэтому нельзя было допускать какие-то промахи и ошибки, потому что человек в этом деле понимал.

Ситуации в нашей работе были различные. Мы выезжали и на чрезвычайные происшествия, например, это ситуации в Ульяновске и Новороссийске (в 1983 году в Ульяновске теплоход врезался в мост, погибло 176 человек; в 1986 году пассажирский пароход «Адмирал Нахимов» протаранил сухогруз, погибли 423 человека – прим. «Москва-Баку»). Гейдар Алиевич очень серьезно и добросовестно подходил к этим вещам. Он не позволял каких-либо послаблений, он был погружен в проблему, которая в данный момент есть, он ни на что не отвлекался. Его все интересовало, он со всеми. Он был готов встречаться и беседовать. Ведь в результате ЧП в Ульяновске мало кто остался жив, но те, кто остались, Гейдар Алиевич с ними встречался. Он с ними встречался, выслушивал, поскольку одно дело руководители области рассказывают, совершенно другое – непосредственно те, кто был на теплоходе.

Был ли Гейдар Алиевич жестким? Я бы не сказал, скорее строгий, серьезный. Он требовал от тех, кто отвечал за это, что произошло.

Строительство БАМа

Наибольшее внимание он уделил Северомуйскому тоннелю, потому что его строительство затягивалось. Длина тоннеля была почти 17 км. Неизвестно сколько бы заняло строительство, вопрос надо было решать. Потом были же по этому маршруту и другие стройки. Ни к какой проблеме они не подходил кое-как. Ко всем проблемам он подходил серьезно. И ко всем поручениям, которые ему давались, с его стороны было такое же отношение. Он не давал никаких послаблений. Даже будучи после инфарктов в больнице, он готовил документ по здравоохранению, непосредственно в больнице, там собирал совещания. Многие возражали против этого, но он считал, что поручение есть, значит его надо выполнять, ну и что что он находится в больнице. Он был готов день и ночь работать и неважно, надо отдыхать – не надо, об отдыхе он забывал. И ему это было интересно.

Александр Гаврилов, помощник Гейдара Алиева:

-Три года работал у Гейдара Алиева помощником Александр Гаврилов и по его воспоминаниям Гейдар Алиевич был очень чутким человеком, патриотом и Советского Союза, и Азербайджана. И даже в самые сложные моменты он всегда думал в первую очередь о людях.

«Самое жесткое слово, которое мог сказать человеку Гейдар Алиев — это слово «лукаво». Говорил «Не лукавьте мне». Это значит не пытайтесь меня обмануть. Это было так интеллигентно. Очень любил людей. Помню случай… умер отец мой. Я пришел к Гейдару Алиеву и сказал, что у меня вот такая трагедия. Гейдар Алиевич сказал, чтобы я ехал прямо сейчас, чтобы подольше побыть с отцом при прощании. «Билетами обеспечим, говорит, езжайте похороните отца», — сказал. Это было очень трогательно для меня», — вспоминает Александр Гаврилов.

Константин Кулаев, заместитель министра путей сообщения СССР (с 1977 по 1982 г.):

С 1977 по 1982 год заместителем министра путей и сообщения СССР работал Константин Кулаев. Он находился в непосредственном подчинении Гейдара Алиева и сегодня очень часто вспоминает о нем как о самом опытном руководителе.

«Расскажу, почему Гейдара Алиева назначили в правительство. Андропов, будучи первым лицом КГБ, имел доступ ко всем материалам и все знал. И назначил Гейдара Алиевича не потому что знал и уважал, а больше потому что он знал его качества и свойства. Знал, что только такой человек, как Алиев может исправить положение. Ему было сначала было поручено заниматься только транспортом и связью. Гейдар Алиев установил порядок буквально сразу. Ввел новую систему — ежедневно в 10 часов утра заведующий транспортом и заведующий топливно-энергетическим комплексом должны были докладывать о положение дел. Как идет добыча угля и нефти и как министерство путей и сообщения этому способствует. А что это значит? Это подать вагоны и вывезти, чтобы работало все безукоризненно. И в субботу, и в воскресенье в 10 утра они выполняли все его указания и предписания. Почему? Не потому что боялись, что меры примет, нет. Из уважения. Он пользовался таким большим уважением, прошел большую школу и все это знал. Через некоторое время, примерно через год, резко улучшилось положение дел, после его назначения. Андропов не ошибся, что назначил Алиева. Постепенно Гейдару Алиеву начали передавать в ведение культуру, торговлю и в итоге в последние годы Гейдар Алиев руководил оперативной комиссией. Комиссия рассматривала вопросы, которые крайне необходимые для нормальной деятельности государства и это поручалось ему, он это все обеспечивал», — вспоминает Константин Кулаев.

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