В Баку стартовал Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу — AGF Trophy, сообщает «Азертадж».

Наряду с азербайджанскими гимнастами, на турнире, проходящем на Национальной гимнастической арене, свое мастерство демонстрируют представители Казахстана, Польши, Турции, США, а также спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Спортсмены борются за медали в индивидуальных и синхронных программах.

Нашу страну на соревнованиях представляют Магсуд Магсудов, Мехди Алиев, Али Нифталиев, Гусейн Аббасов, Сельджан Магсудова, Шафига Гумбатова и Аян Шабанова. Кубок мира завершится 22 февраля.