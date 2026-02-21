В январе этого года в Азербайджане было произведено 42,9 тыс. тонн карбамида. Это на 29,9 % меньше по сравнению с январем 2025 года.

По данным статистики, по состоянию на 1 февраля на складах сформировались остатки готовой продукции в объеме 43 тыс. тонн.

Карбамид (азотное удобрение) производится на заводе SOCAR Karbamid, расположенном на территории Сумгаитского химического промышленного парка.

Предприятие было введено в эксплуатацию 16 января 2019 года.

Производственная мощность завода составляет 650–660 тыс. тонн карбамида в год при использовании 435 млн кубометров природного газа в качестве сырья. Около 70 % продукции предназначено для экспорта.

Снижение объемов выпуска в начале года может повлиять как на экспортные показатели, так и на внутренний рынок удобрений.