Посол США в Израиле Майк Хакаби, утверждая, что у Израиля есть «право по Торе» на территорию от Нила до Евфрата, заявил, что «было бы хорошо, если бы они забрали все». Посол США Хакаби в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону оправдывал убийства детей в Газе, совершенные Израилем в рамках геноцида, и отстаивал концепцию «Великого Израиля на основе Торы».

Агентство «Анадолу» приводит» интервью Карлсона с Хакаби.

В начале интервью Карлсон спросил Хакаби о его встрече с израильтянином Джонатаном Поллардом, который был арестован в США за шпионаж в пользу Израиля и позже возвращен на родину, после чего его секретная встреча с американской прессой была рассекречена. Хакаби заявил, что встречался с израильским шпионом Поллардом в посольстве, и поскольку там были камеры и охрана, это не была «секретная встреча».

На вопрос Карлсона: «Служило ли отправление американских солдат в Ирак интересам США или Израиля?» Хакаби ответил, что «Израиль является ближайшим союзником США», а вторжение в Ирак в 2003 году было осуществлено для «борьбы с терроризмом».

Когда обсуждалась ядерная программа Израиля, и Карлсон спросил: «Что вы скажете о заявлениях, что Израиль развивал ядерное оружие на украденных материалах США?» — Хакаби, не отвергая наличие программы, ответил: «У Израиля есть право на самооборону с ядерной программой, и мы сотрудничаем».

На вопрос о том, хочет ли Израиль втянуть США в войну с Ираном, Хакаби сказал: «Иран — реальная угроза, у них есть ядерные стремления, и они скандируют «Смерть Америке». Это не провокация к войне, а сдерживание ради мира».

Карлсон возразил: «Разве это не значит, что американские солдаты жертвуются ради войн Израиля? Как вы игнорируете обвинения в краже ядерных материалов? Война с Ираном будет катастрофой для США. Почему мы следуем повестке Израиля?» — на что Хакаби ответил: «Такер, вас ввели в заблуждение. Режим Ирана хочет убивать американцев и 47 лет скандирует «Смерть Америке». Израиль защищает интересы США. По ядерным вопросам мы прозрачны, это ради общей безопасности».

«Если бы Израиль захотел, всех детей в Газе убили бы за один день, но этого не делает»

На вопрос Карлсона о тысячах детей, убитых в Газе, Хакаби ответил на замечание о 14-летних членах ХАМАС: «Если они участвовали, пусть Бог им поможет». На уточнение: «Разве 14-летний ребенок способен принимать решения и заслуживает смерти, если им пользуются взрослые?» — Хакаби заявил: «Если он держит оружие, кроме того, если бы Израиль захотел, всех детей в Газе убили бы за один день, но этого не делает».

«Было бы хорошо, если бы Израиль забрал все территории, потому что Бог их дал»

На вопрос американского журналиста Карлсона о претензиях Израиля на «обетованные земли» посол США Майк Хакаби сослался на Библию. Карлсон отметил: «Это охватывает часть Египта, Сирии, Ирака, Иордании, Ливана и Саудовской Аравии. То есть весь Ближний Восток». Хакаби ответил: «Было бы хорошо, если бы Израиль забрал их все, потому что Бог дал это им».

Он также заявил, что теологически эти земли принадлежат Израилю и что полное установление израильского суверенитета на этих территориях в ближайшем будущем не ожидается, но «теологически и исторически» это обещанные Богом земли. «Поэтому согласно Библии, да, это обещанная земля, данная еврейскому народу навеки. Если когда-нибудь Израиль установит суверенитет или контроль над всей этой землей, забрать их все не будет проблемой. Теологически и исторически, согласно Священным Писаниям, это земли, обещанные Богом», — сказал он.

На вопрос Карлсона: «Почему Америка должна это поддерживать?» Хакаби ответил: «Потому что так говорит Библия, и это священное право».