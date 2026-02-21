В РФ вступает в силу закон, обязывающий операторов блокировать любую связь по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ). В пятницу, 20 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон, ранее одобренный обеими палатами российского парламента. Он вступит в силу через 10 дней после подписания главой государства, сообщают СМИ.

Согласно документу, операторы связи обязаны приостановить оказание услуг при поступлении требований от ФСБ «в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента». При этом оператор «не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи», если это связано с выполнением требований ФСБ, указывается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Таким образом Путин сможет определять необходимость блокировки интернета и телефонной связи в отдельных регионах или всей стране, не разъясняя оснований. Новый закон еще больше укрепляет роль силовых структур, прежде всего ФСБ, заявил политолог Дмитрий Орешкин. При этом Путин «расширяет себе свободу рук», сокращает права гражданского общества и стремится достичь баланса между различными силовыми центрами, указал он.