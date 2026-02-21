США рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы как один из возможных способов разрешения ситуации вокруг исламской республики, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного советника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«У них (США — ред.) есть варианты на любой сценарий. Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа , не знает, какой именно сценарий будет, в итоге, выбран», — приводит портал слова советника.

Источники подчеркивают, что решение о применении силы пока не принято. «Президент пока не решил наносить удар… Он может никогда его не нанести. А может проснуться завтра и сказать: “Хватит”», — сообщил один из советников.

По информации, Пентагон подготовил широкий спектр сценариев, включая возможное покушение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына Моджтаба Хаменеи. Один из источников утверждает, что такой план обсуждался с Трампом несколько недель назад.

Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что «только сам президент знает, что он может или не может сделать».

При этом в администрации говорят, что Трамп намерен дождаться иранского предложения перед окончательным решением.

Публичные позиции сторон по обогащению урана остаются далекими. По словам источников, спецпредставитель Стив Уиткофф и Джаред Кушнер донесли до главы МИД Ирана Аббас Арагчи позицию о нулевом обогащении на территории Ирана.

В то же время в Вашингтоне допускают рассмотрение «небольшого, символического обогащения», если Тегеран представит гарантии отсутствия угроз.