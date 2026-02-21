«Хезболла» начала публикацию имен командиров и боевиков, ликвидированных вечером 20 февраля в районе Бекаа, на востоке Ливана, в результате израильских авиаударов.

Среди убитых: Саид Мухаммад аль-Мусауи («Али Хусейн»), Ахмад Хусейн Хасан, Хусейн Мухаммад Яги, Ас-Сайид Касим Али Махди. Сведения уточняются.

Ранее ливанские власти заявляли о не менее 10 убитых и 40 раненых.

Официальный представитель «Хезболлы» сообщил французскому информационному агентству AFP, что в результате ударов погибли восемь командиров и боевиков организации.

ЦАХАЛ заявлял, что целью атаки были «лица, которые в последнее время работали над ускорением процессов готовности и усиления (ракетных сил «Хезболлы»), планируя обстрелы Государства Израиль».