Как уже сообщалось, в ночь на 21 февраля Вооруженные силы Украины атаковали на территории Удмуртии (РФ) Воткинский завод, производящий ракеты «Искандер-М», «Тополь-М» и «Орешник», пишет ASTRA.

Местные власти сообщают об 11 раненых. Власти РФ официально не подтверждают причинение ущерба военному объекту, но заявляют о раненых в результате атаки ВСУ в Удмуртии. При этом заявляется, что цель была атакована беспилотниками.

По данным украинских осинтеров, удар был нанесен не БПЛА, а ракетами «Фламинго». Подтверждений этому пока нет.

Отметим, что в заявлении минобороны РФ ничего не сказано о ночной атаке украинских БПЛА в Удмуртии.

Расстояние от Воткинска до границы с Украиной – почти 1500 км. В августе 2023 года на Воткинском заводе произошел взрыв в цеху №95. Тогда был поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для отправки на войну в Украину. Причиной стало «срабатывание аппаратуры», напоминает ASTRA.