В Нахчыване будет модернизирована система водоснабжения. Это отражено в «Плане мероприятий по обеспечению эффективного использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026–2030 годы», утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева.

В период с 2026 по 2029 годы Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана совместно с Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики должны реализовать следующие мероприятия: строительство сетей снабжения питьевой водой и канализации для посёлка Гейдарабад, а также сёл Гараагадж и Садарак Садаракского района; строительство сетей снабжения питьевой водой и канализации для поселка Гывраг и села Шахтахты Кенгерлинского района; строительство сети снабжения питьевой водой для сёл Хок, Габилли, Гарабаглар и Юрджу Кенгерлинского района; реконструкция сооружения для очистки питьевой воды в городе Ордубад и строительство сооружения для очистки питьевой воды в городе Бабек; бурение новых субартезианских скважин и модернизация инфраструктуры с целью улучшения снабжения питьевой водой.