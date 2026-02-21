Тысячи сторонников основной оппозиционной силы Албании — Демократической партии (PD) — собрались в столице Тирана по призыву партии и провели акцию протеста у здания правительства, заявляя о коррупции в стране, сообщает «Анадолу».

Участники акции потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром Эди Рамой. Протестующие бросали в сторону здания правительства бутылки с зажигательной смесью и запускали фейерверки.

Выступая на митинге, бывший премьер-министр и лидер Демократической партии Сали Бериша заявил, что «они спасут Албанию и продолжат протесты».

После его выступления демонстранты направились к зданию парламента, где также бросали бутылки с зажигательной смесью и фейерверки.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.

В результате применения слезоточивого газа часть протестующих направилась в сторону мечети Намазгях, расположенной неподалеку от парламента. Слезоточивый газ, выпущенный полицией в этом направлении, затронул и прихожан, совершавших таравих-намаз возле мечети.

Сообщается, что некоторые протестующие получили ранения в ходе разгона акции.

Демонстранты также потребовали отставки вице-премьера и министра инфраструктуры и энергетики Белинду Баллуку, которая 19 ноября 2025 года была временно отстранена от должности по обвинениям в коррупции, а затем восстановлена.

Во время акции, для обеспечения порядка на которой были задействованы сотни полицейских, в Тиране было перекрыто движение на ряде улиц.

В последние месяцы в Албании проходят антиправительственные протесты, и оппозиционные партии заявляют о намерении продолжать акции.