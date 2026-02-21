Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал решение Верховного суда США, который отменил глобальную тарифную программу президента Дональда Трампа, заявив, что это показывает важность верховенства закона и системы сдержек и противовесов в демократии, сообщают СМИ. По словам Макрона, «хорошо, что есть Верховный суд и верховенство закона в демократии».

20 февраля Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп нарушил федеральный закон, когда в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении большинства стран мира. За это решение проголосовали шесть судей, трое были против.

Председатель Верховного суда Джон Робертс, выступая от имени судей, заявил, что президент должен был получить разрешение от Конгресса на введение пошлин. Чрезвычайные полномочия, на которые ссылался Трамп, по мнению суда, не соответствуют требованиям закона.