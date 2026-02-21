Обнародован прогноз погоды на 21 февраля. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3–6° тепла, днём — 9–14° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75–80 %, днём — 60–65 %.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1–6° тепла, днём — 9–14° тепла, в горах ночью — от 3° мороза до 2° тепла, днём — 2–6° тепла.