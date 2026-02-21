По мере того как Пекин продвигается в области робототехники, что он продемонстрировал на шоу в честь Лунного Нового года, возникает более важный вопрос: насколько на самом деле развиты эти системы и стоит ли Европе беспокоиться? Ежегодное новогоднее гала-шоу в Китае по лунному календарю в этом году прогремело в заголовках: главными звездами стали человекоподобные роботы, которые выполняли синхронные номера с элементами единоборств и паркура, сообщает Euronews.

Это выступление стало рубежом сразу по нескольким направлениям и наглядно продемонстрировало стремительный технологический прогресс страны.

Согласно видео, опубликованному телеканалом CCTV, около двух десятков роботов впервые выполнили непрерывный фристайл-паркур с прыжками через стол, первое сальто в воздухе, непрерывные перевороты с опорой на одну ногу, двухшаговое сальто назад от стены и первое фирменное вращение Airflare в 7,5 оборота.