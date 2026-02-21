Грузия установила символическую цену за транспортировку нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. По данным News.am, об этом говорится в сообщении министерства экономики Грузии.

В начале декабря 2025 года Грузия разово и бесплатно обеспечила транзит нефти из Азербайджана через свою территорию в Армению, следующая партия перевозилась по стандартному тарифу, что вызвало недовольство Армении.

Тема тарифов стала главной темой обсуждения на встрече министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Давидом Худатяном в Ереване.

Грузинская сторона предоставила информацию о крупных транспортных инфраструктурных проектах в Грузии, полное введение в действие которых значительно улучшит взаимосвязанность между двумя странами, транзит грузов из Армении и укрепит функцию Грузии как регионального транспортного хаба. Было отмечено, что одним из главных приоритетов Грузии является развитие безопасных, надежных и конкурентоспособных транспортных маршрутов.

Напомним, что в соответствии с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией 18 декабря прошлого года начался экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, и уже несколько партий продукции было отправлено в эту страну. Экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению носит исключительно коммерческий характер, и бензин продаётся по международным рыночным ценам.