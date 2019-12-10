К убийству чеченского полевого командира причастна группа «Вымпел»

Политический скандал вокруг убийства в Берлине чеченского «полевого командира» Зелимхана Хангошвили, разрастается. В СМИ просочились шокирующие сведения: «ликвидатор» Хангошвили может быть связан не просто с ФСБ России, а с действующем в его составе диверсионным подразделением «Вымпел».

Напомним: Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа 2019 года в берлинском районе Моабит. Киллер, как установило расследование, подкатил на велосипеде, выпустил две пули, выбросил и пистолет «Глок», и велосипед в реку, пересел на мопед, попытался скрыться, но был задержан полицией. Первоначально у него нашли российский паспорт на имя Вадима Соколова. Однако вскоре выяснилось, что личность Вадима Соколова — «фантом». Берлинская прокуратура идентифицировала его как «Вадима К.». Потом уже независимые расследователи смогли установить, что это, скорее всего, Вадим Красиков. То, что сей субъект связан со спецслужбами, предположили практически сразу: выправить фальшивый паспорт, беспрепятственно пройти по нему пограничный контроль в аэропорту — все это не так просто. Наконец, выяснилось, что Вадима Красикова объявляли в федеральный и международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя Альберта Назранова в Москве 19 января 2013 года, но уже в 2015 году всю информацию о нем из баз данных удалили, что тоже явно указывает на вмешательство спецслужб. Теперь же выясняется, что Красиков «засветился» еще в ходе расследования убийства в 2007 году в карельской Костомукше местного бизнесмена и городского депутата Юрия Козлова. Следствие тогда довольно быстро вышло на подозреваемых — Вадима Красикова и неких Владимира Фоменко и Олега Иванова. Но…внезапно все «заглохло». Доставить в суд подозреваемых — тех самых Фоменко и Иванова — удалось только в 2014 году. К этому моменту они были военными пенсионерами. А на момент убийства Козлова…являлись сотрудниками спецподразделения «Вымпел». Причем уже через год уголовное дело об убийстве Юрия Козлова было передано из карельского управления Следственного комитета в центральный аппарат ведомства, после чего очень скоро розыск Вадима Красикова был опять прекращен, кроме того, за недостаточностью улик вышли на свободу Владимир Фоменко и Олег Иванов — ветераны «Вымпела».

А вот о «Вымпеле» следует рассказать особо. Это спецподразделение было создано 19 августа 1981 года в составе управления нелегальной разведки Первого главного управления КГБ СССР. В отличие от группы «А», или «Альфа», чьей основной задачей считаюсь освобождение заложников и борьба с террором, «Вымпел» изначально создавался для проведения нелегальных боевых операций за рубежом. То есть, назовем вещи своими именами, для террора, провокаций и диверсий. Чем занималось это спецподразделение в советские годы, можно только догадываться. Но доподлинно известно, что именно сотрудники «Вымпела», напомним, вечером 19 января 1990 года взорвали в Баку телерадиоцентр — затем этот теракт «навесили» на мифических местных «исламских экстремистов» и использовали как повод для ввода войск в Баку и карательной акции 20 января 1990 года.

Наверное, именно трагические события 20 января 1990 года в Баку и стали рубежной точкой в стремительной деградации советских, а теперь и российских спецслужб. Конечно, в мире спецслужб свои правила, но устраивать теракт на собственной территории, чтобы потом использовать его для карательной акции против собственного народа — это уже за гранью понимания. Плюс ко всему «Вымпел» сработал не сказать чтобы «чисто» в профессиональном плане — его сотрудников видели (и запомнили) многие. И да, эта деградация началась еще до распада СССР. Когда, кстати говоря, «Вымпел» не был расформирован — ему меняли название, переподчиняли, но сохраняли по сути дела в прежнем виде. Сегодня «Вымпел» официально именуется управлением «В» Центра специального назначения ФСБ России. Чем именно занимаются офицеры «Вымпела» на этом поприще, официально не раскрывается.

Но не станем интересоваться, какое касательство к террору могли иметь и Юрий Козлов, и Альберт Назранов, и не выполняли ли сотрудники «Вымпела» заказы коммерческих и мафиозных структур. Тем более что недавний арест офицеров другого спецподразделения — «Альфа» — по обвинению в вооруженном налете на банк тоже говорит о многом. Важно другое. Как теперь утверждает Bellingcat, «Вымпел» активно вербует наемных убийц и расправляется их руками с теми, кто, к примеру, в 2008 году воевал против России в Грузии. А это не только Красиков. Так же, утверждают эксперты, был завербован некий Алексей Комаричев, который нынешней весной в Украине пытался взорвать автомобиль офицера военной разведки. В 2015 году The New York Times рассказала об аресте в Украине некоего Олега Смородинова, который также убил украинского офицера в Ровно. Причем у него обнаружили список из нескольких фамилий украинских военнослужащих, которые в 2008 году были консультантами грузинских вооруженных сил.

Конечно, этим громким утечкам можно верить или не верить. Но вот Красиков со своим, пардон, ««Вымпелом» на хвосте»», который засветился в Берлине — это уже не «утечка», а нечто большее. К тому же прекратить следственные действия по требованию Москвы здесь будет потруднее, чем в Костомукше. И самое главное, в отличие от Украины, здесь не получится свалить все происходящее на «логику войны». Более того, у Германии достаточно долго существовали этакие «особые отношения» с Россией.

Но теперь в Берлине уже обсуждают вопрос введения против России собственных рестриктивных мер. Так, глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что , что необходимо ввести новые санкции против Российской Федерации в связи с убийством грузинского гражданина в Берлине — в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине. По ее словам, «это убийство наносит вред отношениям между Германией и Россией. Доказательства весомые». Так что берлинское продолжение бакинской трагедии может ой как больно «аукнуться» Москве.

Нурани, политический обозреватель

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