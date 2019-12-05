С целью проверки боевой готовности артиллеристов руководство Министерства обороны, находящееся в прифронтовой зоне по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, господина Ильхама Алиева, посетило артиллерийскую воинскую часть, дислоцированную на передовой линии.

Как сообщается на сайте Минобороны, в ходе встречи с личным составом подразделений Ракетных и артиллерийских войск, руководство министерства, ознакомившись с ситуацией на месте, проверило их боевую готовность, боевое применение, управление и морально-психологическое состояние, а также осмотрело вооружение и военную технику, состоящих на вооружении подразделений.

Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи в связи с повышением уровня боевой готовности Ракетных и артиллерийских войск и эффективным использованием боевых средств.

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