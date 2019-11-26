Визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву правильнее будет охарактеризовать как дозагрузку азербайджано-российских отношений. Полновесная перезагрузка имела место в начале нулевых, когда президент Гейдар Алиев в Баку, принимая нового и молодого российского президента Владимира Путина, задал тренд на реализацию новых возможностей для реализации взаимных интересов. Тогда и была заложена прочная основа новых отношений, которые с годами обрели надежную устойчивость.

В межгосударственных отношениях взаимное доверие имеет непреходящее значение, и с участием президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина межличностный аспект в контактах глав государств успешно трансформировался в фактор определяющего значения.

Символично, что в ходе частых встреч и азербайджанский, и российский лидеры постоянно акцентируют внимание на мотиве личных отношений, как элементе, обуславливающем поступательное развитие межгосударственных связей.

Отношения соседних стран четко придерживаются курса на диверсификацию, и ежегодный рост товарооборота, распространение сотрудничества на новые сферы, взаимная разработка гуманитарного и культурно-образовательного сегментов показывает, что полезное взаимодействие отвечает реалистичным ожиданиям.

Развернувшийся в Азербайджане масштабный план реформ с инновативной институциональной составляющей распространяет свой позитивный эффект не только на внутреннюю жизнь, но и рационально сказывается на внешних связях страны. Институт вице-президентства, невзирая на недолгий срок, оказывает рациональный эффект на систему внешнеполитических и внешнеэкономических процессов.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева еще в бытность главой Фонда Гейдара Алиева инициировала ряд востребованных проектов во многих странах, в том числе и в России. Охват гуманитарной и культурной сфер оказал действенный эффект на развитие горизонтальных связей, которые играют важную роль в усилении мер доверия и сближении общественных сил, играющих роль негласного ополчения в тылу политических элит.

Ресурсов и возможностей в строительстве внешнеполитических отношений никогда не бывает много. Искусная дипломатия призвана учитывать потенциал резерва и неизменно использует его энергетику в облагораживании международной среды. В спектре азербайджано-российских отношений как раз происходит успешная реализация стратегии расширения фронта действия.

Это тот случай, когда увеличение линии соприкосновения не пугает, а, наоборот, радует и приветствуется.

Программа визита Мехрибан Алиевой в Москву не случайно оказалась насыщенной и разносторонней. Высшие руководители двух стран задали высокую планку диверсификации, и теперь должностные лица реализуют замыслы и идеи, подпитывающие инвестиционную и производственную активность.

10-й межрегиональный азербайджано-российский форум как раз обнажил новые контуры роста, который позволяет вывести производственную и торговую кооперацию на более высокий уровень.

Российские инвестиции в азербайджанскую экономику пока превышают возможности южного соседа, однако поступательное развитие совместных проектов, подключение к программам сотрудничества индустриальных мощностей регионов гарантирует рост рабочих мест, снятие барьеров на пути сближения интеллектуальных элит, а, значит, обоюдный рост. Это, в свою очередь, открывает возможности для использования высокотехнологичных разработок в реализации совместных планов.

Высшее политическое руководство России считает чрезвычайно важным направлением в сотрудничестве гуманитарную сферу, для которой первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала неизмеримо много. Владимир Путин, вручая азербайджанскому политику высокую награду – орден «Дружбы», особо подчеркнул, что заслуги М.Алиевой оказали важное воздействие на состояние межгосударственных связей, придали им импульсы активности.

Для российской элиты большое значение имеет трепетное отношение, с которым в Азербайджане окружают роль и значение русского языка. Атмосфера толерантности, работающий мультикультурализм, ставший элементом государственной политики, дают свои всходы. Этно-религиозное многообразие, которое всегда было и остается отличительной особенностью азербайджанского общества, позволяет жителям страны вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности реализовать свои способности, иметь полнокровные возможности для самовыражения.

Победа азербайджанского мультикультурализма над мракобесием и человеконенавистничеством, активно пропагандируемым политическим кластером Армении, что героизирует пособников фашизма, ярко свидетельствует, что центром притяжения сил Южного Кавказа остается Азербайджан, зарекомендовавший себя в качестве пространства предсказуемости. Это и объясняет, почему все больше российских политиков высокого уровня называют Баку единственным и верным союзником Москвы в регионе.

Тот факт, что за последний год Азербайджан по линии туристских маршрутов посетило более 900 тысяч российских граждан, свидетельствует, что в этом сегменте индустрии отмечен взрывной рост. По прогнозам в будущем году эта цифра перевалит за миллион, и тут обращает на себя внимание не только экономическая, но и гуманитарная составляющая результата.

Российский президент Владимир Путин, воздав должное личной роли президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, особо отметил: «Мы это очень высоко ценим, потому что база надежности позволяет нам развивать отношения и по всем другим направлениям, включая экономику и гуманитарные связи. Мы за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать тренд на наше общее достояние. Это то, что позволяет людям общаться между собой без всяких барьеров, развивать отношения и межличностные, и на государственном уровне».

Магистральные линии азербайджано-российских отношений определены, и встречи в верхах только способствуют интенсификации движения. С этого угла зрения и следует оценивать итоги визита Мехрибан Алиевой в Москву, которые оказались важными и востребованными.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az