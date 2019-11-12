Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым, начались оперативные учения в масштабах Азербайджанской Армии.

Как сообщается на сайте Минобороны, основной целью учений, которые проводятся в три этапа, является совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ВВС, ВМС, Ракетными и артиллерийскими войсками, силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника.

В ходе оперативных учений отрабатываются вопросы устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками, совершенствования деятельности полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов на тактическом и оперативном уровнях посредством видеоконференций и фиберооптической линии связи.

Minval.az