Несмотря на арест, второй президент Армении Роберт Кочарян остаётся активным политическим деятелем. Находясь в следственном изоляторе, Роберт Кочарян высказался «Спутнику» о положении дел в регионе. «Минвал» приводит его мысли с сокращениями.

Очевидно, что в последние годы отношения Турции и Азербайджана ещё более укрепились, причём стали краеугольными в контексте возродившихся пантюркистских устремлений, представляющих прямую угрозу Армении и Карабаху (имеется в виду преступный армянский сепаратистский режим на захваченных землях Азербайджана — прим. «Минвала»). Недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о претензиях к Зангезуру на саммите тюркских народов в Баку было отнюдь не случайным. Это шаг к актуализации подзабытой идеи географической непрерывности расселения тюркских народов.

В сложившейся ситуации сотрудничество с Россией в сфере безопасности приобретает для Армении ещё большую значимость и очевидную безальтернативность. Только безответственные либо завербованные политики могут сегодня настаивать на выводе из страны российской базы.

Осознают ли власти Армении всю сложность происходящих процессов и исходящие из них угрозы? Способны ли они найти эффективные пути нейтрализации этих угроз или хотя бы их минимизации? Нет никаких признаков такого понимания, и причины этого гораздо глубже, чем просто недопонимание геополитики и одномерное мировосприятие. Скрыты они отчасти и в новой для страны внутриполитической реальности.

Какова ситуация с карабахским урегулированием в контексте глобальных и региональных процессов? Налицо ослабление наших переговорных позиций из-за грубых ошибок армянской стороны. Заявление премьера «Карабах – это Армения, и всё!» увело переговоры от принципа самоопределения народов в нежелательную для нас плоскость территориальной целостности государств. Лифтовые контакты Пашиняна и Алиева фактически свели к нулю очень важные для нас договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге.

Противоречивые заявления руководства Армении, отсутствие ясно сформулированной позиции по урегулированию поставили под сомнение конструктивность армянской стороны. Причём такое восприятие нашей позиции уже вышло из рамок оценок посредников в публичную сферу.

Неприятный осадок оставило интервью главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна ВВС. Все это играет на снижение порога возобновления военных действий Азербайджаном под предлогом очевидной бессмысленности переговоров и права восстановления своей территориальной целостности.

Потенциал перемирия снизился ещё и потому, что у мирового сообщества заметно сократился ресурс принуждения к миру из-за роста глобальных противоречий. Надо также понимать: в случае войны ее масштабы и разрушительные последствия будут несравнимо тяжелее всего, что было до сих пор. Слишком много накоплено вооружения и боеприпасов сторонами конфликта. Может, осознание этого отрезвит и прибавит ответственности нынешней власти и ее фейсбуковским сторонникам, не имеющим никакого представления о войне.

Готова ли разделённая на белых и чёрных Армения к плохим сценариям? Безопасность страны зависит не только от боеготовности вооруженных сил, качества и количества вооружения. Общественные настроения и консенсус вокруг национальных задач являются не менее важными факторами. В аналогичном нынешнему, раздираемом противоречиями состоянии наше общество еще никогда не находилось.

Сложные отношения между правящими элитами Карабаха и Армении, демонизация героев войны, унижение прошедших боевой путь генералов, неуважение к памяти погибших военнослужащих являются чрезвычайно опасными демотиваторами патриотического ресурса общества.

Практическое же замораживание бюджета на оборону при 20 процентом росте военных расходов у противника крайне подозрительно и невозможно охарактеризовать вне рамок конспирологии и ненормативной лексики.

Minval.az