Российские независимые СМИ уже несколько дней обсуждают пугающую новость: в далеком африканском Мозамбике местные боевики-«джихадисты» убили и обезглавили пятерых бойцов ЧВК «Вагнер». Издание Carta de Moçambique приводит некоторые подробности: все произошло 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Здесь повстанцы устроили засаду и расстреляли автомобиль, в котором ехали «вагнеровцы» и 20 сотрудников силовых структур Мозамбика. Затем они обезглавили всех жертв и сожгли машину.

Посольство РФ в Мозамбике эту новость опровергает и заявляет, что у дипмиссии нет никаких данных о гибели россиян. Но…

Поясним: Мозамбик — это бывшая африканская колония Португалии. Страна получила независимость еще в 1975 году и с самого начала установила весьма близкие отношения с Кремлем. Затем связи эти начали немного ослабевать (СССР в годы перестройки, а затем России в девяностые было не до Африки). Но в 2017 году российское и мозамбикское правительства заключили соглашения по военно-техническому сотрудничеству, которые предусматривают поставки вооружений и военной техники, а также других военно-ориентированной продукции, запасных частей и компонентов в рамках войны с терроризмом. Эксперты напоминают: в пограничной с Танзанией самой северной провинции Мозамбика — Кабу-Делгаду — подняла мятеж исламистская группировка Джамаат Ансар ас-Сунна, которая пытается установить здесь собственное исламское государство.

Первые сведения, что в Мозамбике появились российские военные, начали просачиваться в прессу еще 3 октября. Британская The Times, еще в сентябре в страну прибыли не менее 200 военных, включая и офицеров регулярной армии, и «вагнеровцев», сюда же переброшена и бронетехника. Официально Россия обещала помочь властям Мозамбика справиться с «джихадистами». Неофициально…

А вот тут надо поподробнее. С момента провозглашения независимости в Мозамбике шла гражданская война между промосковской правящей партией ФРЕЛИМО («Фронт освобождения Мозамбика»). И «Мозамбикским национальным сопротивлением» (РЕНАМО), созданной на базе антикоммунистического повстанческого движения. В августе нынешнего года ФРЕЛИМО и РЕНАМО подписали соглашение о перемирии. Затем нынешний президент Мозамбика Филипе Ньюси отправился с официальным визитом в Москву к президенту Владимиру Путину. А потом американская частная разведывательно-аналитическая корпорация Stratfor сообщила: на фоне прошедших 15 октября 2019 г. всеобщих выборов руководства Мозамбика поступает множество сообщений о фальсификации избирательных бюллетеней, запугивании избирателей и т.д. Просачивались в СМИ и сведения, что урны и бюллетени контрабандой ввезли в Мозамбик «люди Пригожина», того самого «кремлевского повара». Избирательная комиссия Мозамбика отрицает вброс бюллетеней, но публикацию результатов выборов на всякий случай отложили. В результате между ФРЕЛИМО и РЕНАМО — новый острый кризис, который может привести к новой вспышке гражданской войны. Как поведут себя в этой ситуации российские военные и «вагнеровцы», можно только гадать, но в чем нет сомнений, так это в том, что, активность РФ в Мозамбике — это часть «африканской стратегии» Путина.

Самым ярким и красноречивым сигналом здесь был нашумевший во всех смыслах саммит «Россия-Африка» в Сочи, куда прибыли руководители 43 африканских стран и представители местного бизнеса. Российские военные, чиновники и политтехнологи работают уже полутора десятках африканских стран, в первую очередь в ЦАР, Ливии, в Северном и Южном Судане, на Мадагаскаре, в Анголе, Чаде, Камеруне, Гвинее, Зимбабве и Демократической Республике Конго. Российские эксперты говорят о дипломатическом успехе, о том, как красиво и быстро Москва «утерла нос» Западу и т.д. И о том, как много в той же Африке ценных и соблазнительных ресурсов — нефти, бокситов, других ценных руд, наконец, алмазов…

Для Азербайджана это все имеет далеко не умозрительный интерес. Дело не только в том, что наша страна — член Движения Неприсоединения. СМИ, в том числе Minval.az, уже приводили немало свидетельств, что тот же Пригожин активно использует в Африке связи и контакты, «наработанные» армянскими дельцами, особенно в местном не совсем легальном алмазном бизнесе и в сфере авиаперевозок (армянские летчики, напомним, «светились» еще во время перевозки оружия и наемников в Зимбабве). Во всяком случае, в СМИ уже рассказывалось о некоем Ваграме Симоньяне, близком партнере Пригожина, который владеет авиакомпанией South Airlines CO с регистрацией в Конго и осуществляет «деликатные» перевозки и в ДРК, и в Южном Судане. Именно ему принадлежал разбившийся недавно в Конго самолет с россиянами на борту — тогда в СМИ сообщали даже о гибели в этой катастрофе самого Евгения Пригожина. Какие «комиссионные» в российском «африканском политическом сафари» светят не отдельным дельцам, а Армении как стране — тема, где гадание многократно превалирует над фактами, но сведения о финансировании армянских оккупационных сил в Карабахе за счет контрабанды африканских алмазов просачивались в СМИ еще несколько лет назад.

Другое дело, что активность Москвы на африканском треке встречает растущее сопротивление Запада. Facebook уже удалил около 200 аккаунтов с общей аудиторией более миллиона человек в восьми странах Африки. Как утверждают в компании, «под бан» пошли страницы, связанные с российским «Агентством интернет-исследований», известным как «фабрика пригожинских троллей». И понятно, что это только первый сигнал.

Плюс ко всему эксперты напоминают и о другом. Да, Африка — это многообещающий регион, но вот полноценная конкуренция потребует от РФ не только радужных планов, но и прежде всего денег и ресурсов. Однако уже списание Африке 20 миллиардов иностранных долгов вызвало волну негативных оценок в российских СМИ, так что отвечать на эту критику пришлось даже РИА «Новости»: «К сожалению, каждый внешнеполитический успех, такой как, например, саммит «Россия — Африка», почти всегда становится для определенной части медиасообщества и политических микроинфлюенсеров в социальных сетях поводом для жесткой критики в адрес руководства страны». Намеренно оставим в стороне, насколько убедительно это звучит на фоне нарастающих социальных и экономических проблем самой России. Важно другое. Россия замахнулась на масштабную африканскую стратегию, но вот хватит ли у нее ресурсов, прежде всего финансовых, для конкуренции с Западом и с Китаем, и как долго удастся «сдерживать» реакцию общества на приходящий из той же Африки «груз 200» — вопрос по меньшей мере открытый. А африканская охота на крупную дичь всегда отличалась тем, что при малейшей ошибке или недостаточно продуманной «матчасти» охотник и добыча часто меняются ролями. Что уже может оказаться особенно актуально не столько для Москвы, сколько для Еревана

Нурани, политический обозреватель

Minval.az