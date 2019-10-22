Находящийся с визитом в Китае министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 22 октября встретился с членом Государственного совета Китайской Народной Республики (КНР), министром национальной обороны КНР генерал-полковником Вэй Фенхэ.

Как сообщает МО АР, министр В.Фэнхэ отметил, что отношения между Китаем и Азербайджаном имеют давнюю историю, а на современном этапе они развиваются в соответствии с интересами двух народов. Он подчеркнул, что инициатива «Один пояс и один путь», выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, создала новую возможность для сотрудничества между двумя странами в различных сферах. В.Фэнхэ подчеркнул, что Азербайджан проявляет активность в выполнении этой инициативы. Он с удовлетворением напомнил об участии президента Азербайджана Ильхама Алиева во 2-м форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь», состоявшемся в апреле месяце в Пекине.

Официальный представитель Китая, говоря о сотрудничестве двух стран в военной сфере, отметил вклад взаимных визитов военнослужащих в это дело.

В.Фэнхэ ещё раз заявил о поддержке его страной территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Выразив благодарность за приглашение в Китайскую Народную Республику, министр обороны Азербайджана генерал-полковник З.Гасанов отметил, что дружественные отношения, сложившиеся исторически между двумя народами, играют роль крепкого основания в развитии связей между нашими странами.

Министр отметил, что рост интенсивности взаимных визитов руководителей и высокопоставленных официальных лиц двух стран в последнее время, участие президента Ильхама Алиева во 2-м форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь», состоявшемся в апреле месяце по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина показывает, что Азербайджан является важной страной в этом проекте.

Министр обороны, поблагодарив за продолжительную поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, отметил, что Азербайджан также поддерживает политику «Единый Китай» и признает организации, представляющие КНР на международной арене.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и других сферах, представляющих взаимный интерес. Стороны, подчеркнув важность укрепления правовой базы для расширения сотрудничества в военной области между двумя странами, пришли к первоначальному соглашению о подписании юридического документа в этом направлении.

Minval.az