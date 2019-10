Вновь выходящая замуж голливудская актриса Дженнифер Лопес попалась в объективы фотографов в свадебном платье в центре Нью-Йорка, передает «Лайф» со ссылкой на Metro.

С лёгкой руки редактора подобное появление на публике было названо свадебной практикой, ведь скорое замужество Джей Ло бередит сознание её многомиллионной армии поклонников уже не первый месяц. Однако в действительности всё оказалось куда более обычным.

На самом деле звезда торопилась на съёмочную площадку фильма Marry me in New York («Женись на мне в Нью-Йорке»), где Лопес исполняет роль невесты, которую жених бросает прямо на церемонии и женится на случайном парне из толпы.

Jennifer Lopez gets some bridal practice in ahead of her own wedding to Alex Rodriguez https://t.co/ORl2ztRnpm

— Metro Entertainment (@Metro_Ents) 18 октября 2019 г.