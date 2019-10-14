Турция продолжает свою военную операцию в Сирии под кодовым названием «Источник мира». И в Анкаре не обращают особого внимания на призывы «остановиться» и вывести войска, с которыми выступают европейские политики. Тем более здесь не возводят в абсолют «твиты» Дональда Трампа.

Однако на этом фоне против турецкой военной операции выступила Лига Арабских Государств. Военная операция Турции на северо-востоке Сирии является «вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета», заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт. С осуждением действий Анкары в Сирии выступил также глава нынешней сессии Совета ЛАГ министр иностранных дел Ирака Мохамед Али аль-Хаким.

Можно, конечно, посоветовать господам Ахмеду Абулю Гейту и Мохаммеду Али аль-Хакиму ознакомиться с текстом Аданского соглашения, на основе которого Сирия и начала свою трансграничную операцию. Или поинтересоваться, в курсе ли уважаемые арабские дипломаты о таких базовых понятиях, как право на самооборону и тем более борьба с террором.

Еще интереснее, с какого, пардон, перепугу исполнять «первую скрипку» в этом возмущенном оркестре взялся глава МИД Ирака господин аль-Хаким, которому по штату положено помнить события двухлетней давности, когда курды на севере Ирака вознамерились провести свой «референдум о независимости». Официальный Багдад тогда, напомним, после нескольких дней призывов и увещеваний взял и двинул на север страны войска. То есть в Багдаде вряд ли могут позволить себе особенно заблуждаться насчет того, что стоит за лозунгами «даешь независимый Курдистан!».

Наконец, особую пикантность этому взрыву возмущения «вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета» придает еще одно обстоятельство. В 2011 году, когда Башар Асад пытался силой подавить народное восстание в Сирии, эта самая Лига Арабских Государств приостановила членство Дамаска в своем составе. Тем более здесь не выступали с громкими протестами, когда на территории Сирии появились американские войска. И точно так же промолчали, когда в Сирии появились иранские «стражи исламской революции». А вот турецкая военная операция в приграничье тут же вызвала в ЛАГ форменную истерику.

И как это все понимать? В Лиге Арабских Государств внезапно взыграли союзнические чувства? И там, позабыв о прежних своих претензиях к Дамаску (подумаешь, расстреляли демонстрантов или приказали стрелять из корабельной артиллерии по собственным городам), решили возмутиться? Или…?

А вот теперь нелишне присмотреться повнимательнее. На фоне разгорающегося соперничества Тегерана, с одной стороны, и арабских стран, с другой, Сирию на арабской улице не без оснований считали и считают естественной союзницей ИРИ. Тем более что семья Башара Асада происходит из общины алавитов, исповедующих одно из ответвлений шиитского ислама. К тому же официальный Дамаск открыто поддерживал ливанскую «Хезболлах». Словом, когда у Башара Асада начались серьезные неприятности, а в конфликт вмешались США, на «арабской улице» были явно не против, если бы «американские империалисты» свалили режим Башара Асада и тем самым нанесли бы сокрушительный удар по позициям Тегерана в регионе. Заодно это позволило бы арабским лидерам «поквитаться» за Ирак, где после падения диктатуры Саддама Хусейна позиции Тегерана как раз усилились.

Но теперь в игру вступает Турция. И это для арабских лидеров меняет если и не все, то очень многое. В отличие от США, Анкара куда глубже «интегрирована» в регион. Когда генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал эту страну «великой державой в этом великом регионе», он, без сомнения, знал, о чем говорил. Турция стремительно наращивает влияние на всем пространстве бывшей Османской Империи, и это не нравится арабским лидерам. Об этом не очень любят говорить вслух, особенно в среде апологетов «исламской солидарности», но еще в годы первой мировой войны арабская племенная знать поднимала восстания в тылу турецкой армии, и с того времени здесь сохраняется нешуточный заряд антитурецких настроений. Отношения с Турцией у арабских стран оставались прохладными и потом — Анкару обвиняли в слишком близких, по мнению арабских лидеров, связях с Израилем. Реджеп Тайип Эрдоган, придя к власти, приложил немало усилий, чтобы укрепить позиции Турции в арабском мире, и «перманентная вялотекущая перепалка» с властями Израиля явно играла ему на руку. Но, как показывают последние события, коренного изменения отношения арабских лидеров к Турции не произошло — просто потому, что никуда не исчезло региональное соперничество. К тому же пример Турции с реальной демократией остается слишком уж пугающим и опасным для многих местных автократий и диктатур. Наконец, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в европейских СМИ «исламистом» не назвал только ленивый, но Турция при нем остается светским государством, и это тоже пугает арабских лидеров, особенно в теократических монархиях Залива. В результате арабские лидеры готовы играть против Турции даже во вред собственным интересам, как показывает пример того же Ирака. Только вот не задумываются о реальной цене такого рода игр.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az