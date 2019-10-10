Сообщения о начале военных действий, где бы это не происходило, всегда навевают грустные ощущения. Во-первых, войн без потерь и крови не бывает, а впоследствии, когда становится очевидно, что их можно было избежать, человека еще более одолевает чувство досады. Однако это уже ничего не меняет.

Во-вторых, войны и конфликты неминуемо приводят к гуманитарным сбоям, а иной раз и к настоящим катастрофам, и снова убеждаешься, что рикошеты боевых действий слишком уж сурово проходятся по судьбам ни в чем не повинных людей, и от этого просто становится больно.

В-третьих, войны, будучи подобием дерзких революций, разве что меняют текущую конъюнктуру, если, конечно, речь не о мировых и региональных войнах. Другое дело эволюция, которая не только позволяет взвешивать все за и против геополитических контрастов, но дают возможность рассудительно подойти к вязким парадоксам, но без риска больших потерь.

Турецкий президент пошел на зачистку севера, остановившись на экстраординарном решении, да еще и в условиях геополитической невесомости региона, в котором до победы мира очень далеко. С первых же минут военных действий мировые средства массовой информации с пометками молнии распространили важную новость – «Россия и США не вмешиваются». Так ли уж не вмешиваются?

Если внять объяснениям Реджепа Эрдогана, то у него имеется веское основание, вытекающее из Аданского соглашения, дающего право Анкаре предпринимать превентивные меры на территории южного соседа, если есть доказательства вседозволенности курдской рабочей партии. Но если учесть, что турбулентные зоны севера Сирии, где не так давно над мирным население и мировым сообществом изгалялись матерые террористы многих мастей, и сам черт не мог разобраться, на каких технологиях вылупляются новые кластеры террора, то невольно приходишь к неутешительному заключению, смысл которого прост – все это надолго.

Итак, СМИ пытаются урезонить сообщество, будто страны-лидеры тут ни причем, и если принять этот довод за чистую монету, то получается, что Вашингтон с Москвой будут смиренно наблюдать за происходящим в качестве индифферентных зрителей, не вынашивая никаких оказания влияния на действующее положение.

Но в это тяжело верится. По большому счету решение о проведении военной операции Анкара приняла в ответ на обещания Вашингтона до конца стоять за сирийскими курдами, в которых американцы вкачали немереные средства. Они их вооружили, обучили и в конце приписали победы других в актив курдов, дескать, их усилия увенчались успехом в ломке не хилого хребта террористической сети.

Западные медиа умеют оформлять фейки в надлежащую обертку, чтобы сказочка выглядела былью. Примечательно, что президент США уже разыгрывает скользкую партию, где слегка журит Турцию, называя ее союзницей и важным звеном НАТО. Но в свете угроз и обвинений уже разразились не только конгрессмены с сенаторами, но даже Майк Помпео.

Но понятно, что Трамп в скором времени поменяет тон обращений в сторону Анкары, и он определенно окажется далеко не дружественным.

Американский истеблишмент пошел по проторенному пути и не стал мешать Эрдогану в инициировании военного сценария.

По ходу его разрастания начнется раскручивание вариаций на излюбленную тему прав угнетенных, то бишь, курдов, которых-де злодей Эрдоган расстреливает в упор и ни за что.

Американские сенаторы успели раструбить на весь свет, что введут санкции против Турции. Трамп им подыграл по нескольким причинам, но, прежде всего, потому, что желает найти в лице Анкары общего антигероя и за счет этого амортизировать жесткие отношения с законодателями. Ему на данном этапе важна нейтрализация нажима на себя со стороны внутренних оппонентов, пусть даже минимальная.

И потом, позиция Анкары со времени начала сирийской кампании неоднократно становилась камнем преткновения на пути оптимизации отношений Турции с США и другими западными союзниками. Тезис о необходимости наказания Турции путем ее вывода из членов НАТО, о чем неоднократно высказались генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие высокие чины североатлантического блока, появился не на пустом месте.

Попытки Брюсселя держать Анкару на коротком поводке не увенчались успехом. Санкция на ввод военной силы на север Сирии – это еще одно подтверждение, что турецкий истеблишмент настроен реализовать свой план стабилизации в регионе без вмешательства Запада.

Ну а молчаливая реакция Москвы несет в себе более глубокое значение. Сдается, что стороны в свете реализуемых крупных инфраструктурных проектов, да еще и при существовании Астанинского процесса, обречены на активизацию контактного процесса. По некоторым пунктам военно-политической повестки разногласия могут быть, однако ни Москва, ни Анкара не станут рьяно дерзить друг другу, ибо их партнерство зиждется на судьбоносных совместных проектах. В любом случае они будут вынуждены слышать друг друга и находить точки соприкосновения.

Однако, даже если операция «Источник мира» пойдет по маслу, для окончательного преодоления сирийского кризиса все равно придется провести мирную конференцию. Реализовать имеющийся в наличии проект мирного переустройства израненной страны можно только с помощью здравых, а не провокативных ходов наподобие идеи переустройства политической карты региона.

Это нужно, прежде всего, сирийцам, их ближайшим соседям и партнерам. Силой оружия тут ничего не решить. Придется вооружиться инструментарием тонкой дипломатии.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az