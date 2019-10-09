Стрельбу в немецком городе Галле устроили по меньшей мере два человека, они скрылись с места происшествия, сообщает местная полиция.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в среду погибли два человека. По данным СМИ, инцидент произошел рядом с синагогой.

«Было несколько выстрелов. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Помимо этого, неизвестный бросил гранату на территорию еврейского кладбища в немецком городе Галле, где была открыта стрельба, сообщает таблоид Bild.

При этом упоминается, что Центральный вокзал немецкого города Галле закрыт после стрельбы вблизи синагоги. «Центральный вокзал города Галле закрыт. Поезда следуют в Центральный вокзал Лейпцига. Задержка около 15 минут», — сообщила компания в своем аккаунте в Twitter.

Minval.az