Во многих странах доля девушек, выбирающих карьеру в таких сферах как программирование и инженерное дело, неуклонно падает. Несмотря на усилия, которые принимают школы, университета и правительства, женщины все еще слабо представлены в науке, технике, инженерном деле и математике – так называемых предметах НТИМ. Особенно это заметно в профессиях, где важны математические способности, пишет редактор журнала Brain Луиза Лион специально для BPS Research Digest (перевод — Спарк).

Недавняя работа в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences объясняет это разницей в способностях между мальчиками и девочками. Но исследователи пришли к выводу, что дело вовсе не в математических способностях, а в навыках чтения. Если вкратце, девочки с математическими способностями обычно обладают еще более сильными навыками чтения. Из-за этого они отказываются от математических профессий в пользу тех, где они могут использовать свои сильные языковые навыки. У мальчиков все наоборот: если есть способности в математике, они не продвигают свои навыки в чтении.

Авторы исследования – Томас Бреда и Клотильда Напп, которые работают в научных учреждениях в Париже. Они проанализировали данные Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, также известной как тест PISA. Каждые три года сотни 15-летних подростков из 34 развитых и 30 развивающихся стран проходят тест, который оценивает их способности в математике, чтении и естественных науках. Дети также указывают, собираются ли они получить профессию, связанную с математикой.

Анализ данных 2012 года показал, что результаты мальчиков в математике немного лучше, чем у девочек. Исследователи применили модель линейной регрессии, которая показывает, влияют ли изменения одного фактора на изменения другого. Выяснилось, что сама по себе разница в математических способностях или навыках чтения не может объяснить разницу в выборе профессий между мальчиками и девочками.

Однако все встало на свои места, когда ученые вместо исследования разных групп способностей по отдельности стали смотреть на их соотношение в каждом конкретном случае. Оказалось, что девочки с высокими результатами по математике с тестом на чтение справлялись куда лучше мальчиков. В результате девочки чаще оказывались перед выбором направления карьеры.

Почему так важно, что профессии, связанные с математикой, женщины выбирают реже, чем мужчины? Дело в том, что заработок в таких профессиях обычно выше, а это в целом влияет на разницу в оплате труда мужчин и женщин. Одна из причин диспропорции в выборе профессии может быть в том, что в возрасте 15 лет подростки не имеют четкого представления об уровне заработка в той или иной сфере.

Также возможно, что для женщин денежный фактор не так важен при выборе карьеры, как другие факторы. В пользу этой точки зрения говорит и то, что в странах, где уровень гендерного равноправия выше, доля женщин, получающих научную степень в точных науках, ниже. Это может говорить о том, что при выборе карьеры женщины руководствуются личными предпочтениями, когда их финансовое положение в порядке. Французские ученые Бреда и Напп подтверждение этому увидели в том, что в развитых странах гендерная разница в оплате труда в математических профессиях выше, чем в развивающихся.

