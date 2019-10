Айсберг весом 315 миллиардов тонн, площадью около 1,6 тысячи квадратных километров и толщиной около 210 метров откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде.

Как сообщает Институт океанографии Scripps, льдина может представлять угрозу морским судам, поэтому ученые намерены пристально наблюдать за ее передвижением.

Эймери — третий по величине шельфовый ледник в Антарктиде, который находится между Берегами Ларса Кристенсена и Ингрид Кристенсен, что на востоке материка. В последний раз такой айсберг откалывался от него свыше 50 лет назад, передает РИА Новости.

Scientists have discovered that a large iceberg — more than 1000 square miles containing 315 gigatonnes of ice — has separated from East Antarctica’s Amery Ice Shelf. The finding comes from Scripps glaciologist Helen Fricker (@helenafricker) and colleagues from @AusAntarctic. pic.twitter.com/xqdjfVxvH9

— Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) 1 октября 2019 г.