Айсберг весом 315 миллиардов тонн, площадью около 1,6 тысячи квадратных километров и толщиной около 210 метров откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде.

Как сообщает Институт океанографии Scripps, льдина может представлять угрозу морским судам, поэтому ученые намерены пристально наблюдать за ее передвижением.

Эймери — третий по величине шельфовый ледник в Антарктиде, который находится между Берегами Ларса Кристенсена и Ингрид Кристенсен, что на востоке материка. В последний раз такой айсберг откалывался от него свыше 50 лет назад, передает РИА Новости.

Minval.az