Удастся ли Дональду Трампу решить эту задачу с помощью Эрдогана?

Военные новости из Турции — вновь в центре внимания мирового журналистского и экспертного сообщества. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган при передачи ВМС Турции четвертого по счету противолодочного корвета Kınalıada. «События в мире и непосредственно в Средиземноморье подтверждают необходимость укрепления военной мощи Турции, в том числе на морях», — цитируют СМИ заявление главы государства.

Однако в центре внимания — другая сфера, а именно участие Турции в программе F-35 и возможность покупки Анкарой ЗРК Patriot. Еще недавно многие эксперты сходились во мнении, что здесь уже все решено, что в Анкаре предпочли американским «Пэтриотам» С-400 российского производства, а США в ответ исключили Турцию из программы F-35.

Но как раз накануне поездки Эрдогана в США газета Haberturk распространила сенсационную новость: посол США в Турции Дэвид Саттерфилд предложил Анкаре новую сделку по покупке американских истребителей F-35. Кроме того, Саттерфилд также предложил продать Турции систему ПРО Patriot, снизить тарифы на сталь и алюминий и новое экономическое соглашение, которое позволит увеличить двустороннюю торговлю с $19 млрд до $100 млрд. Эксперты тут же вспомнили, что еще раньше о попытках вернуть Турцию в программу Соединенных Штатов по истребителям F-35 заявил сенатор-республиканец Лидси Грэм. По его словам, Турция — «очень важный союзник, не только когда речь идет о Сирии, действительно для всего региона». Взамен, как утверждают, США предлагают Турции не активировать закупленные у России ЗРК С-400.

Насколько эта «утечка» соответствует действительности — вопрос открытый. Официального подтверждения она во всяком случае пока еще не получила. Не прояснил ситуацию и телефонный разговор Трампа и Эрдогана. Наконец, сам президент Турции сообщил журналистам, что предложил лидеру США Дональду Трампу закупить ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства наряду с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.

При этом турецкий лидер заявил, что вопрос участия Анкары в программе создания принадлежащих Соединенным Штатам истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 закрыт. «Но я сделал им [США] предложение. Я сказал Трампу, мы можем купить у вас Patriot параллельно с покупкой С-400», — заявил Эрдоган. Глава Турции также отметил, что Трамп предложил ему совместно проработать данный вопрос. А это верный признак, что торг между Анкарой и Вашингтоном продолжается. И самое главное, в этом торге изменились позиции сторон — после нашумевшего во всех смыслах налета беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии. Небо этого нефтяного королевства как раз и прикрывают американские ЗРК Patriot. В Москве не упустили случая пустить по этому поводу целую серию язвительных шпилек в адрес США, в том числе и на весьма высоком уровне. Во всяком случае, президент РФ Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с президентами Турции и Ирана Эрдоганом и Роухани посоветовал Саудовской Аравии приобрести российские зенитно-ракетные системы. «Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в своё время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», — цитировали его СМИ. Журналисты сочли выпад Путина «мастерским троллингом». Затем уже РосСМИ со злорадством принялись цитировать нашумевшую фразу госсекретаря США Майка Помпео, по мнению которого, иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат, и даже самые лучшие из них не всегда перехватывают цели. «Мы будем работать над тем, чтобы подобные атаки больше не имели успеха» — добавил глава Госдепартамента, чем дал российским журналистам прямо-таки неисчерпаемый материал для язвительных комментариев.

Намеренно оставим за скобками не менее язвительные вопросы, как показали себя российские системы ПВО в той же Сирии. И тем более не будем касаться случившегося год назад трагического инцидента, когда, отражая израильский налет, сирийская ПВО по ошибке сбила российский же самолет-разведчик. Важно другое.

Военные эксперты не спешат присоединятся к восторгу российских пропагандистов и «хоронить» репутацию Patriot. Так, полковник российской армии в отставке Михаил Ходаренок уверен не только в том, что «американская ЗРС Patriot обладает заслуживающей уважения боевой биографией». Эксперт напомнил и о другом. Крылатые ракеты и дроны — цель, малозаметная для систем ПВО, при их подлете времени на реагирование очень мало. И уже по горячим следам налета высказал свою версию его успеха: «Если же конкретно разбираться с саудовскими подразделениями ПВО, то можно не сомневаться, что выяснится следующее: радиолокационных и огневых средств для прикрытия объектов государственной компании Saudi Aramco было выделено недостаточно, они не были сведены в какую-либо стройную систему, боевое дежурство было организовано с большими погрешностями, подготовка личного состава на деле оказалась крайне неудовлетворительной». Словом, матчасть, конечно, дело важное, но в неумелых руках это просто «железо». Пусть даже дорогое и высокотехнологичное.

Но это очевидно специалистам. А широкая публика смакует «троллинг» в исполнении Путина и уже рассуждает о «провале» ЗРК Patriot. На этом фоне Трампу надо не только и не столько отбиваться от новой порции «украинских» обвинений, но и спасать репутацию своего ВПК вообще и ЗРК Patriot в частности. Громкий контракт на их поставку, да еще если удастся «выбить с поля» российские ЗРК, был бы сегодня как нельзя кстати. Турция, которая недавно приобрела российские «Триумфы», но теперь намерена все же закупить американские «Пэтриоты» — самый подходящий покупатель,..если, конечно, Эрдогана удастся уговорить отказаться от С-400.

А вот тут уже, как предупреждают аналитики, тоже возможны варианты. Особенно с учетом того, что между Анкарой и Москвой отчетливое «похолодание». Дело не ограничивается «информационной войной» РосСМИ против турецкой туристической индустрии, когда аудиторию регулярно бомбардируют рассказами о трагических инцидентах с «руссо туристо». Теперь Москва открыто обозначает свое недовольство и развитием отношений Турции с Азербайджаном, и той поддержкой, которую она оказывает Украине и Грузии. Наконец, в то время, когда российские СМИ не устают рассказывать об успехах своей страны в производстве БПЛА, прежде всего военных, в приграничной с Сирией турецкой провинции Килис истребители F-16 сбили беспилотный летательный аппарат, который шесть раз нарушил турецкое воздушное пространство. Официально его принадлежность не установлена, но залетел «гость» из Сирии. Власти которой на днях вновь потребовали вывода и американских, и турецких войск со своей территории. А такие совпадения редко бывают действительно совпадениями.

И вот на этом фоне в судьбе и сделки по ЗРК Patriot, и закрытого, казалось бы, вопроса по F-35 могут быть самые неожиданные повороты.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az