Президент США Дональд Трамп заявил, что дал согласие на обнародование полной стенограммы его недавней телефонной беседы с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в «Твиттере».

— Я сейчас в ООН, где представляю нашу страну, но согласовал на завтра публикацию полной, полностью рассекреченной и неотредактированной стенограммы моей телефонной беседы с президентом Украины Зеленским, — цитирует «Лайф» Трампа.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.