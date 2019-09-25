Президент США Дональд Трамп заявил, что дал согласие на обнародование полной стенограммы его недавней телефонной беседы с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в «Твиттере».

— Я сейчас в ООН, где представляю нашу страну, но согласовал на завтра публикацию полной, полностью рассекреченной и неотредактированной стенограммы моей телефонной беседы с президентом Украины Зеленским, — цитирует «Лайф» Трампа.

Он заверил, что все увидят, насколько это был дружеский и подобающий звонок. Трамп вновь отметил, что не оказывал давления на собеседника по делу Джо Байдена и его сына.

— Это не более как продолжение великой и самой уничижительной охоты на ведьм за все времена, — добавил президент США.

Minval.az