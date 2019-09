Всемирно известная исландская певица, актриса, музыкант, композитор и автор песен, лауреат множества премий Бьорк назвала свои 11 любимых музыкальных альбомов всех времен.

Ее песни относят ко многим жанрам и стилям, среди которых альтернативный рок, электроника, инди-поп, трип-хоп, модерн, классика. Сама Бьорк также черпает творческое вдохновение в разных музыкальных направлениях и жанрах.

Farout Magazine отмечает, что в число 11 любимых музыкальных альбомов певицы входит диск народного артиста Азербайджана, ханенде с мировым именем Алима Гасымова под названием Azerbaijan: The Art of the Mugham.

В этом альбоме А.Гасымов исполняет такие виды мугама, как махур, шур, сегях, которые восхитили исландскую исполнительницу. В 2011 году в интервью изданию Guardian мировая знаменитость уже признавалась в любви к творчеству Гасымова, заявив следующее: «Среди моих любимых певцов и певиц Бейонс, Чака Хан, Энтони Хегарти, но Алим Гасымов — мой самый любимый исполнитель».

