Netflix выпустил трейлер научно-фантастического триллера «В тени Луны» («In the Shadow of the Moon») режиссера Джима Микла.

В фильме рассказывается о полицейском Томасе Локхарте (Бойд Холбрук), который в 1988 году выслеживает серийного убийцу, совершающего убийства каждые девять лет, сообщает «Медуза».

Одержимость Локхарта найти преступника, сказано в описании к фильму, угрожает его карьере, семье и психике.

