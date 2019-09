Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут обойтись без ближневосточных нефти и газа, но помогут своим странам-союзникам. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

По словам американского лидера, Вашингтон разместил на Ближнем Востоке очень мало танкеров из-за ненадобности в иностранных ресурсах.

«Так как ситуация с нефтью за последние несколько лет у нас была очень хорошей (спасибо вам, господин президент»), мы являемся нетто-экспортерами энергоресуросов и теперь стали их производителями номер один в мире», — написал Трамп.

14 сентября НПЗ Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в связи с чем в Королевстве упала добыча нефти. Эр-Рияд является союзником Вашингтона.

Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies!

