Президент Украины Владимир Зеленский передал все свои доли в 10 компаниях соратникам и партнерам. Он остался только в общественной организации «Молодежный центр «Лига смеха», следует из данных Единого государственного реестра, передает украинский интернет-портал «ЛІГА.net».

Так, доли Зеленского в восьми компаниях по производству кино- и видео фильмов, ТВ-программ «Квартал 95» перешли его партнеру Сергею Шефиру, который стал первым помощником президента. Доли еще в двух компаниях достались старшему брату Сергея Шефира, автору «Студии Квартал-95» Борису Шефиру.

Бизнес в управление партнерам передан с гарантией возврата через пять лет.

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