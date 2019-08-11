Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Соответствующая видеозапись появилась на официальной странице главы кабмина в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как щенок неуверенно спускается по лестнице резиденции председателя Правительства РФ, которая расположена в Горках-9 в 15 километрах от Москвы, ходит в зале заседаний и кабинете премьера. Также на видео Медведев с удовольствием играет со своим четвероногим любимцем, которого назвал Айк, и гуляет в окрестностях резиденции, отмечает «Лайф».

— Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках, — прокомментировал видео Медведев.

Minval.az