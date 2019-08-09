Центризбирком отклонил жалобу кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина. Тот требовал отменить решения нижестоящих комиссий, которые сняли его с выборов. Как сообщает «Медуза», Яшину отказали единогласно.

Для регистрации кандидатом Яшину не хватило 76 достоверных подписей избирателей. Помимо этого ЦИК подтвердил выводы окружной комиссии номер 45, которая посчитала, что, размещая видео о своей работе главы муниципального округа Красносельский, Яшин нарушил запрет на использование служебного положения в ходе выборов.

Minval.az