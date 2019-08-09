Количество пострадавших в результате новых взрывов на военном арсенале рядом с Ачинском Красноярского края достигло 10 человек.

«Медицинская помощь амбулаторно оказана шести пострадавшим, еще четверо госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение представителя медицинских кругов.

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Число пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском достигло восьми человек, сообщили РИА Новости в межрайонной ачинской больнице.

«Доставлено восемь человек. Четверо госпитализированы, четверо — амбулаторных. Госпитализированные — в состоянии средней тяжести», — заявили в больнице.

Сообщается, что во время работ по разминированию разрушенного склада боеприпасов под Ачинском произошёл подрыв снаряда.

Как пишет «Лайф», военные вновь эвакуируют людей из опасной зоны. Снаряды не только взрываются, но и некоторые из них разлетаются, не детонируя, по округе, как тяжелые металлические болванки.

Такие снаряды с лёгкостью пробивают и повреждают дорожное покрытие, стены домов и кузова автомобилей.



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