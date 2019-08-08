Студия «Квартал 95» нашла комика, который на сцене будет играть президента Украины Владимира Зеленского, скорее всего им станет бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий. Об этом сообщил «Украинской правде» собеседник в студии «Квартал 95».

«Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте «Вечернего Квартала» 13 августа», — заявил собеседник издания.

Несмотря на интригу, комик Великий в своем Instagram публикует видео из гримерки, где он пародирует Зеленского.

В Instagram комика также есть видео, где он пародирует Лукашенко:

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