На странице задержанного экс-президента Кыргызстана в соцсетях появилось видео переговоров, снятое с его стороны. Переговоры с бывшим президентом вел замглавы МВД Курсан Асанов.

На кадрах видно, как Атамбаев стоит возле баррикады из мешков и говорит с замминистра, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Если надо, можете застрелить меня, главное не трогайте ребят, — говорит Атамбаев и спрашивает — вы не будете трогать парней и девушек?».

После чего Асанов обещает, что все уйдут невредимыми.

Атамбаев отвечает, что оставшиеся люди днем ранее спасли жизни спецназовцев, взятых в заложники. В свою очередь Асанов говорит, что отвечает за свои слова и выполнит обещания. В итоге бывший президент соглашается сдаться.

Minval.az