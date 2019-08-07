Эксклюзивное интервью Minval.az с представителем в Азербайджане ПАО «ТМК» —  ведущего производителя труб для нефтегазовой индустрии — Автандилем Мамедовым.

— Автандил муаллим,  пожалуйста, коротко расскажите о представляемой Вами в Азербайджане   Трубно-металлургической компании,  чем она отличается от других?

— Прежде всего,  хотел бы выразить искреннюю благодарность  Вам и уважаемому интернет-изданию «Минвал» за то внимание, которое Вы уделили представительству Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» в Азербайджане.

На сегодняшний день ПАО «ТМК»  это один из 5 крупнейших производителей мира трубной продукции нефтяного сортамента.

Приведу некоторые данные за 2018 год. Объем реализации ПАО «ТМК» составил 3.989.000тонн труб, из них 2.743.000тонн бесшовные трубы. Кроме того, доля в  общем объеме реализации трубной продукции класса OCTG (трубная продукция нефтяного сортамента) составила 1.914.720 тонн или 48%.

Сегодня ТМК – это более 20 производственных площадок,  более 38.000 сотрудников.  Сегодня мировое производство высокотехнологических труб без ТМК представить невозможно.

— Что инновационного может предложить ПАО «ТМК»  своим потребителям,  в том числе  потребителям в Азербайджане? 

— Сегодня ТМК – это более 4.000.000 тонн трубной продукции в  сортаменте более 45.000 разновидностей трубных  изделий.

Основными потребителями продукции ПАО «ТМК» в Азербайджане – это сервисные,   буровые и добывающие компании,  работающие в нефтегазовой индустрии. Для буровых и добывающих компаний ПАО «ТМК» сегодня предлагает более 20 разных соединений для  насосно-компрессорных и обсадных труб с соединением премиального класса.  Это те инновации, которые будут определять будущее нефтегазовой индустрии,  особенно с ростом доли    трудно извлекаемых запасов углеводородного сырья в общей массе добычи.

— Азербайджанские потребители  заказывают такую продукцию,  в частности Государственная нефтяная компания Азербайджана – SOCAR?

— История  сталеплавильных заводов,  сегодня входящих в холдинговую структуру ТМК,  берет свое начало с 1739-года.   Трубную продукцию нефтяного сортамента  стандартного класса заводы  ПАО «ТМК»  поставляют в Азербайджан уже более 60 лет.

Буровые  компании,  работающие в Азербайджане на основании лицензионного соглашения  разработки месторождения и добывающие компании,  работающие в Азербайджане,  на основании соглашения о разделе продукции,   являются давними нашими потребителями трубной продукции  с соединениями премиального класса.

В 2018 году мы начали отгрузку в адрес Производственного Объединения «Азнефть»  насосно-компрессорных труб  премиального класса.  И 03 июля 2019  в скважине №250  блока №13 глубоководного морского шельфа  Управления добычи им. 28 Мая  ПО «Азнефть» эти трубы были применены.   Это было первое применение премиальных соединений    в структурных подразделениях SOCAR.  Результат – полное соответствие ожиданиям ПО «Азнефть»,  никаких нареканий.

Вы употребляете  словосочетание  «соединение премиального класса». Что это означает и  что  даст применение  этих технических решений ПАО «ТМК» для Государственной нефтяной компании Азербайджана,  для нефтегазового сектора Азербайджана в целом?

Термин «премиальное соединение»  означает,  что эти трубы нефтяного сортамента по своим характеристикам выше требований стандартов  трубной продукции для нефтегазовой индустрии,  таких стандартов,  как API 5CT,  ГОСТ 632-80, ГОСТ 633-80. Применение трубной продукции ПАО «ТМК» с премиальным соединением для Государственной нефтяной компании Азербайджана  прежде всего колоссальная экономия издержек производства и, в конечном итоге, дополнительная прибавочная стоимость  к контрактной цене продаж углеводородного топлива.

Трубы  в том или ином виде применяются для  обсаживания нефтяных скважин  с 1857 года,  когда некий Эдвин Дрейк в Пенсильвании пробурил скважины и обсаживал  их пивными бочками и все это выглядит просто.  Что может быть экстраординарного в них?

Не все так просто,  если задуматься. И точно могу сказать, что пивные бочки не пригодятся уже, когда глубина бурения до 6000 м. То, что пробурил Эдвин Дрейк  — это было скважина с глубиной 25 метров.  Сегодня это назвали бы просто ямой. Для сегодняшних глубин  нужны трубы с премиальными соединениями,  то есть,  трубы, соединенные между собой без каких-либо уплотнителей,  сварочных процедур, должны пройти испытания на герметичность при внутреннем давлении  до 95% от предела текучести тела трубы,  при изгибе 19,7° на 30 метров,  при осевых нагрузках от 0 до 95% от предела текучести тела трубы,  при температуре  от комнатной до  180°С.  При этом, если это насосно-компрессорные трубы, то термоциклические испытания с продолжительностью от 15 до 60 минут  должны повторяться 50 раз,  а если обсадные трубы – 5 раз, всё это еще и  при комбинированных нагрузках.   И герметичность считается неудовлетворительной,  если утечка составила более 3,6см³/час или утечка имеет тенденцию к росту, не важно с какого значения.   Только соединения, прошедшие такие испытания, считаются премиальными.

Вот что означает «премиальное соединение» в физическом смысле.

— Другие компании также производят подобные  трубы нефтяного сортамента с премиальным соединением.  Почему Вы считаете,  что применение трубной продукции ПАО «ТМК» с премиальным соединением для  нефтегазовой индустрии Азербайджана  – это дополнительная выгода?

— Да,  такие трубы с премиальным соединением производят и другие компании, весьма авторитетные, уважаемые  в данной области. Однако,  только 4 компании в мире могут предложить тот набор премиальных решений,  которые могут удовлетворить все возможные требования потребителей трубной продукции нефтяного сортамента в Азербайджане, и ПАО «ТМК» одна из этих компаний.

Что касается вопроса почему именно нашу продукцию мы считаем оптимальной для потребителей в Азербайджане,  здесь вот что хотел бы сказать.  Выбор любого,  технически сложного решения является, в логическом смысле, неким балансом предпочтений и отвержений,  а в математическом смысле – это некая система уравнений из множеств неизвестных и множеств равенств.  Если главными аргументами в эти уравнения закладывать техническую надежность, технологическую приемлемость,  доступность  консультационных сопровождений, интеграцию с другим оборудованием и, самое главное, нормированную  стоимость  добываемых ископаемых из скважины (полную себестоимость добываемых ископаемых за весь жизненный цикл скважины), то в этом случае  премиальные трубные решения ПАО «ТМК» являются самыми   оптимальными решениями и это однозначно так.    При выборе иных решений потребителю придется идти на компромисс: либо   технико-технологический компромисс, либо исключить из системы уравнений экономические составляющие и не считать затраты.  Чем дороже,  тем лучше – это хорошо для  наряды во время Каннского фестиваля,  а в решение технических задач этот принцип нерационален.

Я без ложной скромностью могу говорить: Премиальные соединения ТМК – это оптимальный выбор, а всё остальное – это компромисс.

— Не могу затронуть один вопрос:  всё же все технические решения ПАО «ТМК» для Азербайджана – это так или иначе импорт и, в конечном итоге, отрицательный торговый баланс, как показывает статистика. Как быть?

— Видите ли,  статистика – это как фонарь у дороги,  к нему прислоняться можно, но он не всегда хорошо освещает.

Попробуем несколько осветить данный вопрос.

По данным Комиссии по торговле ООН товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2018-м году составил 2.549.958.000 долларов США. При  этом, экспорт из  Азербайджана в Россию  в 20018-м году составил 665.741.000 долларов США. По итогам I квартала рост товарооборота между Россией и Азербайджаном – 13,08%.  При этом в этой статистике нельзя не заметить одно:  экспорт из Азербайджана в Россию  на 100%  состоит из товаров,  не входящих в группу с HS кодом 27- «Минеральное топливо,   нефть и нефтепродукты»   Это значит,  когда мы говорим о диверсификации экономики Азербайджана,  снижение её от нефтезависимости,  о промышленном росте и занятости, именно  товарооборот   между Россией и Азербайджаном служит этому.  В любой экспорт из Азербайджана в страны,  входящие в первую  десятку по объему товарооборота,  на 80-90%  —  это товары из группы с HS кодом 27 —  углеводородное сырье.

То есть ничто из внешних факторов  так не стимулирует  диверсификации экономики Азербайджана, как товарооборот  Россией и Азербайджаном. А если к этому  добавить и дополнительную рентабельность  нефтегазового сектора Азербайджана,  создаваемую за счет относительно низкой стоимости оборудований российского производства, то выгода здесь двойная, а может даже и тройная.

Я бы не побоялся назвать товарооборот между Россией и Азербайджаном своего рода мультипликатором экономики Азербайджана.

— Можете назвать  самое последнее техническое достижение ПАО «ТМК»,  что пока в Азербайджане не применяется,  но, при этом, имеет  значимую перспективу для нефтегазовой индустрии Азербайджана?

Да,  есть и такое.  Новое соединение для обсадных труб  TMK UP KATRAN HD в 2018-м году  прошло успешные  испытания  в Крыловском государственном научном центре – одном из авторитетнейших  мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования  морской и подводной техники.  Быстросборное соединение TMK UP KATRAN HD  предназначено  для сборки кондукторных труб диаметром от 508 мм до 914 мм. Подобные технические решения сегодня  может предложить  3-4 компании в мире.  При этом,  техническое решение ПАО «ТМК»  более универсально,  может использоваться при самых суровых условиях,  при  больших  глубинах морского дна,  при сильных поперечных нагрузках,  создаваемых волнами.

Minval.az