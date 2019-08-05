Украинская партия «Слуга народа» создаст партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Об этом сказано в Facebook политсилы.

Офис будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца.

Образовательные программы будут доступны не только для нардепов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах.

Подробнее план работы офиса обучения и развития пообещали представить на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре, отмечает «Новое время».



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