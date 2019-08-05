Троих подростков-националистов задержали по подозрению в убийстве мигранта в центре Москвы. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает «МК».

Преступление было совершено в конце июля на улице Малые Каменщики. Трое молодых людей прогуливались в сквере, пили эль и заметили проходящих мимо киргизов. Те возвращались со стройки, где работали, в хостел и, как показалось одному из молодых людей, не так на них посмотрели.

В итоге старший из них, 19-летний консультант магазина спортивных товаров, достал газовый баллончик и распылил прохожим в лица. Между мигрантами и подростками началась потасовка, последние достали ножи. Одного из строителей ранили в руку, второго убили ударом в спину.

Неделю спустя подозреваемых задержали сотрудники полиции и ФСБ. У всех троих изъяли националистическую атрибутику, одежду с символикой, книги и оружие — различные ножи и мачете. Тогда же выяснилось, что задержанные пропагандировали свои идеи в социальных сетях. У младшего из них, 17-летнего, было свое националистическое сообщество с 1,5 тысячи подписчиков.

Родители подростка признались, что были в курсе его увлечений, но ничего не смогли с этим поделать. И рассказали, что сын уже попадал в полицейский участок за разгон шествия гомосексуалов.

Minval.az