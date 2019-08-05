Находящийся с визитом в Москве министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил Дом дружбы на полигоне Алабино для ознакомления с историей, культурой, искусством и образцами национальной кухни стран, участвующих в Армейских международных играх-2019.

Как сообщает МО АР, вместе с министром обороны Азербайджана министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и другие гости, посетив азербайджанский павильон на выставке, осмотрели экспозиции, отражающие историю, культуру, традиции и быт нашей страны.

Министр обороны Азербайджана также встретился с нашими военнослужащими, участвующими в конкурсе «Полевая кухня».

Было сообщено, что для тесного ознакомления гостей все экспозиции будут демонстрироваться до завершения соревнований. Военные повара разных стран, в том числе азербайджанская команда, каждый день представляют участникам соревнования и гостям сотни образцов национальной кухни.

Многочисленные гости, которые с огромным интересом осмотрели экспозиции нашей страны, попробовали также национальные блюда Азербайджана, приготовленные нашими военными поварами.

Minval.az