Новый (альтернативный) профсоюз ОАО «Грузинская железная дорога», членами которого являются более 6 тысяч человек, что составляет половину трудового коллектива компании, планирует провести широкомасштабную забастовку.

«Точная дата забастовки, главным требованием которой будет повышение заработной платы на 50%, будет объявлена 10 августа», — заявил в воскресенье журналистам зампред нового железнодорожного профсоюза Илья Лежава.

По его словам, зарплаты в компании очень низкие — от 300 до 1000 лари (около $104-346 по текущему курсу) и не увеличивались с 2012 года, тогда как потребительские цены в стране постоянно растут.

При этом Лежава отметил, что профсоюзы разработали конкретные предложения, в том числе периодичность повышения зарплат, и были готовы к переговорам с администрацией с участием медиатора, представляющего Минэкономразвития Грузии, однако руководство компании отказывается вести с ними переговоры.

«Остается один единственный путь, предоставляемый Конституцией, — протест. На данный момент 4800 работников компании уже подписали петицию в поддержку забастовки, проведение которой автоматически остановит как внутренний, так и внешний трафик», — цитирует Лежаву «Интерфакс».

По его же словам, процедура правовых рамок прописана в Трудовом кодексе. Через 21 день после истечения срока действия заявки коллективу разрешено проводить забастовку. «Мы соберемся 10 августа, чтобы объявить день забастовки», — отметил профсоюзный лидер.

Minval.az