Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с заболеванием Алексея Навального. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Вашингтоне, передает телеканал ABC News в Twitter.

«Это новая история, я услышал о ней вчера вечером. Я не знаю подробностей. Я разберусь», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Asked about prominent Putin critic Alexey Navalny, whose doctor says he was poisoned while in a Moscow jail, Pres. Trump says, «I don’t know about it, but I’ll find out about it. This is new. I heard about it last night.» https://t.co/O5oYbaTjsF pic.twitter.com/VMZBmeQyQv

— ABC News Politics (@ABCPolitics) 30 июля 2019 г.