Футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац подверглись нападению вооружённых преступников. Злоумышленники с ножами и в мотоциклетных шлемах требовали отдать им ценные вещи. Получив отпор со стороны Колашинаца, они начали преследовать машину жертв на скутерах. По словам очевидцев, преступники закидывали автомобиль спортсменов кирпичами.

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Инцидент с футболистами произошёл вечером 25 июля. По сообщениям британских СМИ, полузащитник «Арсенала» Месут Озил подвозил своего партнёра по команде Сеада Колашинаца. Около 17 часов в районе Горлден Грин в северной части Лондона с автомобилем немца турецкого происхождения поравнялись неизвестные. Вооружённые ножами люди в шлемах предприняли попытку проникнуть в машину, однако встретили сопротивление со стороны боснийца.

На записи видно, как Колашинац отгоняет одного из грабителей, предоставляя возможность Озилу закрыть дверь, после чего пытается догнать и задержать злоумышленника.

По сообщениям издания Daily Mail, которые приводит RT, отпор не испугал преступников. Они продолжили преследование, несмотря на то, что футболисты поспешили покинуть место происшествия. Погоня растянулась на 2 км, после чего испуганный полузащитник припарковал автомобиль у турецкого ресторана и попросил о помощи.

Только после вмешательства посетителей заведения, высыпавших на улицу, преступники предпочли ретироваться. По словам очевидцев, звёздный футболист выглядел взволнованным.

Ozil’s car got attacked and Kolasinac was there defending him. Astonishing scenes! pic.twitter.com/Nep2CoP1J8 — TheFootballCommunity (@Footy_Community) 25 июля 2019 г.

«Озил был очень напуган, его преследовали неизвестные с ножами. Думаю, он испугался за свою жизнь. Страшно представить, что бы случилось, если бы они его поймали. Эти люди выглядели пугающе — не снимали шлемы и были одеты в чёрное», — приводит слова свидетеля событий Азука Алинта DailyMail.

Ещё больше подробностей о случившемся сообщила владелица ресторана Ясмин Тахшинер. По словам женщины, которая лично знакома с Озилом, грабители не только напугали футболиста, но и успели повредить дорогостоящий автомобиль.

«Они требовали немедленно отдать им часы и только после этого попытались напасть. Один из них предпринял попытку залезть в машину, поэтому Озил поспешил уехать, а они продолжили преследование на мотоцикле. Я видела, что грабители сильно повредили автомобиль, потому что кидали в него кирпичи», — цитируют ресторатора Sky.

Окончательно отбившись от атаки, потерпевшие обратились в полицию. Для оперативной поимки предполагаемых преступников Скотленд-Ярд перекрыл все близлежащий улицы, но план-перехват пока не принёс желаемого результата. Британские правохранители продолжают поиски злоумышленников.

«Два подозреваемых на мотоциклах пытались ограбить человека, управлявшего автомобилем. Водитель и пассажир не пострадали», — говорится в официальном пресс-релизе лондонской полиции.

В самом клубе уже подтвердили участие обоих игроков в инциденте. По словам представителей пресс-службы клуба, руководство команды контактировало как с Озилом, так и с Колашинацом, оба чувствуют себя хорошо и не пострадали.

Кроме того, информацию о хорошем самочувствии подтвердил и сам боснийский защитник.

«Мы в порядке», — написал он в своём Twitter.

В то же время персональные болельщики Месута обеспокоены новостями о кумире и оставляют в его социальных сетях сообщения со словами поддержки. Болельщики желают Озилу как можно быстрее оправиться от случившегося, а его товарища называют настоящим героем и благодарят за помощь.

«Колашинац продемонстрировал лучшую защиту»

В то же время ряд фанатов считают, что Озилу не стоило оставаться внутри автомобиля, в то время как его товарищ в одиночку и с пустыми руками сражался с вооружённым преступником.

Кроме того, болельщики допустили ироничные аналогии в сравнении инцидента с действиями обоих игроков на футбольном поле.

«Типичный Озил, нигде не видно в тот момент, когда он так нужен», — отметил британский болельщик Фил Дэвис.

«Колашинац продемонстрировал лучшую защиту, которую я только видел в его исполнении, Озила как всегда не видно», — добавил пользователь Шон.

Нападки на Месута Озила начались ещё зимой, когда плеймейкер стал самым обсуждаемым футболистом в составе «канониров». Британские фанаты обвиняли его в потере концентрации, однако и тогда за друга вступился Колашинац.

«Звёзд уровня Месута всегда критикуют. Мы все за него. Он не из тех, кто кричит о своих заслугах на публике. Но он говорит в раздевалке, подходит к каждому, общается индивидуально. Он очень важен для нас как капитан и футболист», — защищал товарища босниец.

Ранее по схожей схеме был ограблен известный комик Майкл Макинтайр. Злоумышленники атаковали его автомобиль, забрали дорогостоящие часы марки Rolex после чего скрылись на мопедах в неизвестном направлении.

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