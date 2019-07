Футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац подверглись нападению вооружённых преступников. Злоумышленники с ножами и в мотоциклетных шлемах требовали отдать им ценные вещи. Получив отпор со стороны Колашинаца, они начали преследовать машину жертв на скутерах. По словам очевидцев, преступники закидывали автомобиль спортсменов кирпичами.

Инцидент с футболистами произошёл вечером 25 июля. По сообщениям британских СМИ, полузащитник «Арсенала» Месут Озил подвозил своего партнёра по команде Сеада Колашинаца. Около 17 часов в районе Горлден Грин в северной части Лондона с автомобилем немца турецкого происхождения поравнялись неизвестные. Вооружённые ножами люди в шлемах предприняли попытку проникнуть в машину, однако встретили сопротивление со стороны боснийца.

На записи видно, как Колашинац отгоняет одного из грабителей, предоставляя возможность Озилу закрыть дверь, после чего пытается догнать и задержать злоумышленника.

По сообщениям издания Daily Mail, которые приводит RT, отпор не испугал преступников. Они продолжили преследование, несмотря на то, что футболисты поспешили покинуть место происшествия. Погоня растянулась на 2 км, после чего испуганный полузащитник припарковал автомобиль у турецкого ресторана и попросил о помощи.

Только после вмешательства посетителей заведения, высыпавших на улицу, преступники предпочли ретироваться. По словам очевидцев, звёздный футболист выглядел взволнованным.

Ozil’s car got attacked and Kolasinac was there defending him. Astonishing scenes! pic.twitter.com/Nep2CoP1J8

— TheFootballCommunity (@Footy_Community) 25 июля 2019 г.