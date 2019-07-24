Как известно, Елена Малышева является ярой приверженницей прививок. Телеведущая считает, что только так можно защититься от ряда опасных болезней, например, таких, как корь, паротит, ветрянка, оспа и многих других.

На днях телеведущая решила сделать себе «прививку от слабоумия». Во всяком случае, именно так Елена назвала эту медицинскую процедуру. «Все взрослые члены нашей семьи 5 лет назад прошли вакцинацию от коклюша, дифтерии, столбняка. А год назад от кори и пневмонии, — пишет в личном микроблоге телеведущая. — А сегодня в Нью Йорке я зашла в аптеку и увидела новую вакцину от герпеса Зостера. Это тяжелейшее заболевание, которое проявляется пузырьками по ходу нервов и сопровождается страшными болями. Предполагают, что этот вирус одна из причин возрастного слабоумия или болезни Альцгеймера. Теперь мы с мужем от этого защищены! И у меня есть шанс состариться с ясным умом!»

Издание 7Дней отмечает, что не все отреагировали на откровения Елены доброжелательно. В борьбу вступили так называемые антипрививочники. Кроме того, Малышеву упрекнули, что она рекламирует прививку, сделанную, по словам некоторых подписчиков ее социальной страницы «непонятно где».

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