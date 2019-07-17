«Участок, охватывающий пещерный комплекс Кешикчидаг, по всем существующим правовым документам и фактическому состоянию использования относится к Азербайджану. Это также отражено в топографических дежурных картах, утвержденных Bерховным Советом Грузинской ССР еще в 1963 году, и до распада СССР принималось обеими сторонами как административная граница».

Об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам границ и Каспийского моря – замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

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«Поэтому с правовой точки зрения о каких-либо спорах или притязаниях, связанных с участком, не может быть и речи. B то же время этот участок, как и другие несогласованные участки, должен быть согласован в рамках делимитации, что должно быть закреплено в договоре о государственной границе, который будет подписан между двумя государствами», — цитирует его «АзерТадж».

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Халафов также отметил, что в работе комиссий Грузии и Азербайджана происходили длительные перерывы из-за частой смены партнеров с грузинской стороны.

«Азербайджанская сторона прилагала усилия для последовательного и продолжительного проведения заседаний. На очередном 12-м заседании по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией, состоявшемся 23-24 мая этого года в Баку, на уровне рабочих групп комиссий было достигнуто соглашение об осмотре на месте несогласованных участков линии государственной границы и проведении соответствующих измерительных работ, и нашей стороной предложено проведение этих работ во второй половине августа этого года. По итогам этой встречи очередное заседание комиссий планируется провести в Грузии», — подчеркнул он.

Minval.az