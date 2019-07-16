Кто на самом деле взвинчивает здесь напряженность?

Аудитория Азербайджана и Грузии продолжает отслеживать новый виток напряженности вокруг храмового комплекса Кешикчидаг или, по-грузински, Давид Гареджи. Все началось с «капризов погоды». Накануне азербайджанские пограничники вынесли из одной из церквей храмового комплекса Кешикчидаг иконы, опасаясь, что они будут повреждены из-за ветра и дождя, подняли их в монастырь Воскресения и передали их грузинским коллегам. А вот дальше события начали разворачиваться по весьма опасному сценарию. В дело вступило новоявленное «Антикоррупционное движение Грузии», то самое, которое еще с мая обещало устроить «патрулирование» прилегающей к Кешигчидаг территории. Как теперь рассказывает журналистам его лидер Давид Кацарава, он и его соратники еще 5–6 июля получили информацию, что азербайджанские пограничники вынесли из келий монастыря Удабно грузинские иконы. Теперь Кацарава уверяет, что они «сразу сообщили об этом нашим властям и потребовали принципиально отреагировать. Но безрезультатно», что верующие, в том числе жители приграничных грузинских сел, оказывается, «были возмущены подобными действиями азербайджанских пограничников»…

Дальнейшее тоже известно слишком хорошо: на спорном участке границы появляются крепкие и весьма агрессивно настроенные молодые люди, начинают активно «задирать» и провоцировать пограничников, все эти кадры затем активно распространяются в социальных сетях…

Государственная пограничная служба Азербайджана в своем релизе сообщила, что «произошел инцидент с участием граждан Грузии, направленный против азербайджанского пограничного наряда», в связи с ЧП были приняты неотложные меры, инцидент за короткое время был устранен, а личный состав ГПС принял меры по обеспечению безопасности на территории.

Затем последовали политические меры. Посла Грузии в Азербайджане Зураба Патарадзе пригласили в МИД Азербайджана — для дачи разъяснений относительно нападения на пограничников Азербайджана на территории монастырского комплекса Кешикчидаг. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, «с чувством сожаления отмечаем, что подобные действия абсолютно противоречат духу отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, и оцениваем это как провокацию, направленную на создание противостояния между двумя странами». МИД Грузии распространил свой комментарий, где указал, что «подобные инциденты не соответствуют стратегическим партнерским отношениям, которые существуют между нашими странами. Именно поэтому мы считаем, что вовремя должны продолжиться встречи экспертных групп и делимитационных комиссий, полную готовность к которым выражает грузинская сторона. Вместе с тем является важным, чтобы со стороны общества была проявлена максимальная сдержанность с целью избежать провокаций». Власти Грузии на всякий случай перекрыли со своей стороны ведущие к храмовому комплексу тропинки. МВД Грузии распространило свое заявление: «Призываем общественность, гражданские группы, дать возможность работать в спокойной обстановке комиссии по делимитации границы, чтобы мы могли своевременно достичь соглашения». В переводе: и в Баку, и в Тбилиси не поддались логике «наших бьют!», сохранили «холодную голову», опасный инцидент осудили, призвали граждан к сдержанности, посоветовали не мешать работе комиссии по делимитации границы, воздержаться от провокаций и, самое главное, не накалять страсти. Что более чем актуально по обе стороны границы. Да, не в меру горячие молодые люди к стенам Кешикчидага явились с грузинской стороны, но в Азербайджане сегодня нет недостатка в любителях порассуждать на тему «почему пограничники не стреляли, нас в наше советское детство учили, что «граница на замке», и вообще, когда я служил в армии и учил «устав караульной службы»» и т.д. и т.п. И не задумываются, что в подобной обстановке первая и самая главная заповедь для пограничника — это НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НА ПРОВОКАЦИИ. И если бы пограничник, как уверены знатоки советских воинских наставлений, начал стрелять, и с грузинской стороны были бы жертвы или даже раненые, то погасить конфликт было бы куда труднее. Если вообще возможно. Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров в своем Фейсбуке отметил: «Сейчас в Facebook многие публикуют гневные статусы о пограничнике, который не стал стрелять в провокаторов. Считаю, что он поступил абсолютно правильно, так как вся эта провокация была рассчитана на создание жертвы, которую использовали бы для раздувания полномасштабного конфликта».

А вот сил, заинтересованных в таком конфликте, предостаточно. Прежде всего, в Армении, для которой нынешнее партнерство Баку и Тбилиси — все равно что нож в сердце. Но не только. Трехстороннее сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции сделало возможным такие проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, «Южный газовый коридор», железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, «Новый Шелковый путь», которые совершили в регионе не только экономическую, но и политическую революцию. Без экономического и энергетического сотрудничества Грузии с Азербайджаном, уверены эксперты, вряд ли были бы возможны и нынешний «прозападный поворот» Грузии, и независимая экспортная политика Азербайджана, и нынешние политические сдвиги в Центральной Азии, и подрыв российской газовой монополии на рынках юга Европы.

И тут уже не кажется случайным, что инцидент на границе последовал вскоре после того, как СМИ России старательно запугивали грузинскую аудиторию «турецкой экспансией» и «исламской опасностью» и изобретали страшилки, будто бы такая-сякая Турция намерена оттяпать у Грузии Аджарию. Какой степенью клинической наивности надо обладать, чтобы рассчитывать, что, прослушав такой бред, в Грузии дружно забудут про захваченные Россией Сухуми и Цхинвали, оценить не беремся. Но популярный в Грузии русскоязычный блог cyxymu.info, комментируя последние события на границе с Азербайджаном, советует вспомнить, как в феврале нынешнего года замминистра иностранных дел России Григорий Карасин угрожал Грузии: «Тбилиси надо определиться: либо здесь выбирают создание атмосферы регионального благоприятствования на Южном Кавказе, либо евроатлантическую повестку. Делать это одновременно сложно и чревато самыми серьезными последствиями». После чего констатирует: «Грузия выбирает НАТО и евроинтеграцию, вот и постоянно нам приходится лавировать между серьезными и не очень провокациями, которые могут дестабилизировать ситуацию в Грузии и за ее пределами».

А это значит, что провокационная «раскачка ситуации» в Грузии, в том числе на границе с Азербайджаном, вполне возможно, будет еще продолжаться. И в этой ситуации очень важно сохранять хладнокровие и помнить «цену вопроса». Тем более если она настолько высока для обеих стран.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az