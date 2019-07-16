Спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам границ и Каспийского моря – замминистра иностранных дел Халаф Халафов призвал власти Грузии привлечь к ответственности грузинских граждан, напавших на азербайджанский пограничный наряд близ пещерного комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи).

«Полагаю, что этот инцидент не имеет связи с грузинским правительством, но грузинские пограничники несут ответственность своей бездеятельностью и пропуском этих провокаторов и преступных элементов на территорию Азербайджана», — заявил Халафов.

Он охарактеризовал инцидент, как нарушение азербайджанской границы, провокацией против территориальной целостности и преступлением против пограничников.

«Естественно, подобные провокации и инциденты наносят удар по дружеским и добрососедским отношениям и стратегическому партнерству между странами. Совершившие это преступление лица должны быть привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с законом»,- заявил Халафов.

Minval.az