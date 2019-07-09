По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева продолжаются работы, проводимые в сфере повышения уровня боевой готовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-морских сил (ВМС).

Как сообщает МО АР, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового объекта инфраструктуры одной из воинских частей ВМС и ознакомились с созданными здесь условиями.

Министр обороны осмотрел здание штаба, матросское общежитие, медпункт, другие служебные и административные помещения, а также сооружения и оборудование, имеющиеся на территории воинской части.

Было доложено, что созданные условия послужат более качественному и эффективному выполнению личным составом задач и заданий, стоящих перед воинской частью.

Minval.az